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Российский бизнесмен Евгений Чичваркин переболел коронавирусом

  • 16.05.2020, 15:34
Российский бизнесмен Евгений Чичваркин переболел коронавирусом
ФОТО: ДМИТРИЙ ЛАРИН

Он рассказал, как протекала болезнь.

Российский бизнесмен, сооснователь и бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин переболел коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram, опубликовав результаты теста, пишет РБК.

В комментариях Чичваркин рассказал о том, как протекала его болезнь. «Слабость, сонливость, небольшая температура. Я поверить не мог, что это тот самый [вирус]. Потом пропало обоняние, через десять дней начало возвращаться», — написал он.

По словам Чичваркина, он переболел коронавирусом в легкой форме еще полтора месяца назад. «Перенес на ногах, бокс, велик, вино», — заявил он, добавив, что лечился «витаминчиками и старым добрым пенициллином». Дети бизнесмена, по его словам, не заразились.

Чичваркин с конца 2008 года живет в Великобритании, где занимается винным и ресторанным бизнесом.


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