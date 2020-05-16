Украинская делегация отказалась от диалога с представителями «ДНР» и «ЛНР» 3 16.05.2020, 16:34

Об этом заявил министр иностранных дел Украины.

Украина исключает возможность прямого диалога с представителями ОРДЛО в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя итоги онлайн-заседания 14 мая. Видео выступления главы МИД обнародовал "5 канал", пишет gordonua.com.

"Делегация отказалась от любого прямого диалога с представителями "ДНР" и "ЛНР". Это разозлило российских представителей, но это наша принципиальная украинская позиция, мы продолжаем на ней настаивать. Никаких прямых переговоров. Договоренностей, прогресса по конкретным вопросам достигнуто не было. Но, скажем, произошла разведка боем, произошло важное зондирование, куда можно будет двигаться дальше, чтобы находить решение", – сообщил Кулеба.

Обновленная делегация Украины приняла участие в видеоконференции ТКГ 14 мая. Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщил, что в ходе видеоконференции украинская сторона указала российским представителям на то, что "приглашенные" от ОРДЛО лица являются гражданами Российской Федерации.

Представитель РФ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов после заседания заявил, что видеоконференция оказалась на грани срыва из-за позиции украинской стороны. По его словам, представители Киева пытались отказаться от прямого диалога с представителями ОРДЛО "в нарушение Комплекса мер по выполнению Минских соглашений". Грызлов утверждает, что таким образом Киев "грубо нарушает" резолюцию Совета Безопасности ООН, которой были одобрены Минские соглашения.

5 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил новый состав украинской делегации для участия в трехсторонней контактной группе. Возглавляет украинскую делегацию по-прежнему бывший президент Леонид Кучма, что "должно обеспечить преемственность и незыблемость украинских позиций".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.