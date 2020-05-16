«Врачи говорят более страшное, чем пишут неофициальные порталы» 16.05.2020, 16:49

Фото: tut.by

Бизнесмен рассказал, ситуация в регионах намного хуже, чем в Минске.

Предприниматель, инвестор, инициатор ряда стартапов, соучредитель Tut.by, hoster.by, Café Netto Кирилл Волошин опубликовал на своей странице в Фейсбуке обращение к медикам, в котором призвал их не молчать о нынешнем положении в медицине, сообщает Радио Свобода, пишет ex-press.by.

«Уважаемые врачи! Нарушьте молчание, PLZ!!! Я понимаю, это не ваша работа разбираться с поставками масок, лекарств, тестов, оборудования, WC-бумагой и др. Но, заклинаю вас, не дайте системе вернуть нас в темное время страха и кухонной правды!

Не должно быть так, что про трындец с реальным числом больных, масками, тестами знают только семьи, коллективы и анонимные Telegram'Ы, а власть с Минздравом не принимают должных мер, при этом еще и экспортируют маски в Россию и Германию», — пишет Кирилл Волошин.

Он предложил медикам направить обращения в Министерство здравоохранения, администрацию президента, прокуратуру. Расходы по их юридической подготовке Кирилл Волошин готов взять на себя.

«Давайте вместе искоренять этот африканско-совковый подход власти к нашей медицине!» — пишет Кирилл Волошин.

Почему предприниматель решил публично выступить с таким обращением?

«Обращение в некотором смысле появилось благодаря врачам, которые в личных сообщениях и разговорах, в Telegram-каналах жалуются абсолютно справедливо на невыносимые условия, на отсутствие материальной базы, лекарств, оборудования, специалистов, отсутствие тестов и так далее. Когда я им говорю: давайте это опубликуем, почему вы не жалуетесь? — они говорили, что это не их дело жаловаться и у них нет на это времени. Тогда я сказал: давайте я организую вам юридическую поддержку по оформлению ваших заявлений, сбору подписей под ними и их подаче. Вот так появился мой пост.

Я уверен, что нет никакого другого способа изменить эту систему, кроме как поднять голову и начать говорить основным участникам, а именно врачам. Пациенты почему-то тоже молчат, но на них якобы меньше обращают внимания. Если это массово произойдет, то изменения будут возможны. Другого выхода я не вижу», — сказал Кирилл Волошин.

По словам Кирилла Волошина, ситуация в Минске «относительно хорошая, но чем дальше двигаться в регионы, тем она хуже, тем меньше тестов, масок, оборудования».

Почему врачи не могут открыто заявить об этих проблемах?

«У нас реально есть психоз. Но этот психоз не про коронавирус, а про боязнь быть уволенным. С подробностями этот психоз сформирован руководителями, Telegram-каналами, слухами, кухонными разговорами. Треть комментариев под моим постом о том, а как же мы будем кормить детей?

Пишут преимущественно даже не сами врачи. Врачи также пишут в «личку» и боятся назвать имена для прессы, что якобы их уволят «с волчьим билетом», с профессиональной дискредитацией, что их никуда не возьмут. Запуганы что они, что служащие госорганов, которых не гладят по головке за попытку найти правду», — говорит Кирилл Волошин.

Насколько реально составить обращение медиков в высшие госучреждения?

«Это невозможно. Видимо, такого обращения и не будет. Во-первых, мало людей отреагировало на посыл прекратить молчание. Те, кто прекратил, сказали, что все на самом деле плохо, вы правы, но я хочу работать, хочу спокойной жизни, лучше я помучаюсь здесь, пережду».

Однако, по словам Кирилла Волошина, здесь дело «в элементарном неравнодушии к себе, к своим пациентам, к будущему медицинской отрасли».

Насколько то, что анонимно говорят врачи, совпадает с тем, что сообщают на официальных телеканалах о ситуации с коронавирусом в Беларуси?

«Не совпадает радикально. Даже то, что пишут новостные порталы вроде Радио Свобода, мягко говоря, не совпадает с тем, что нам говорят по телевизору. А то, что говорят врачи, еще более досадная картина. Просто не все мы можем публиковать, что не подтверждено официально, если человек не называет своего имени. Поэтому то, что говорят врачи, более страшное, чем даже то, что неофициальные новостные порталы демонстрируют читателям», — говорит Кирилл Волошин.

Поставлена ли на этой инициативе точка?

«Что касается моего обращения, то я особо не вижу каких-то других путей. Ну вот в комментариях предлагали обращаться пострадавшим, пациентам. Но ни одного суда, ни одного публичного обращения от врачей или от родственников умерших от коронавируса нет. Возможно, через пациентов и родственников пострадавших что-то может произойти. Но, опять же, у меня большие сомнения».