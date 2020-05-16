Космический аппарат сфотографировал Землю на расстоянии восемь миллионов километров 6 16.05.2020, 17:09

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Последовательность фотографий охватывает период с 13 апреля по 5 мая.

Космический аппарат BepiColombo сделал захватывающие снимки Земли с расстояния в 8 миллионов километров. Об этом сообщает Cnet, пишет focus.ua.

Снимки были сделаны на пути аппарата к Меркурию. Фотографии Земли были опубликованы Европейским космическим агентством (ESA), на которых видно, как планета все больше отдаляется по мере продвижения вперед BepiColombo.

Последовательность фотографий охватывает период с 13 апреля по 5 мая. Она начинается с расстояния 1,3 млн км и завершается 8 млн км.

Кроме Земли, которая выглядит как далекий полумесяц, также видны солнечные батареи аппарата.

BepiColombo – это совместная миссия ESA и японского космического агентства JAXA. В миссии задействованы два космических аппарата, путешествующих вместе. Ученые надеются, что миссия прольет свет на состав Меркурия, его природную среду и магнитное поле.

Аппарат BepiColombo был запущен в конце 2018 года и находится на пути к Меркурию. Ожидается, что цель будет достигнута в 2025 году. Его облет Земли в апреле был разработан для того, чтобы вывести аппарат на необходимую траекторию полета к Меркурию.