COVID-19: Во Франции умер первый ребенок с редким синдромом Кавасаки 16.05.2020, 17:35

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Фото: REUTERS/BENOIT TESSIER

Эта детская болезнь может быть связана с коронавирусом.

Во Франции девятилетний ребенок скончался от воспалительного синдрома, похожего на синдром Кавасаки. У ребенка был коронавирус. Об этом 15 мая сообщила газета La Provence. Ранее специалисты говорили о возможной связи этой редкой детской болезни с COVID-19, сообщает RFI.

Сообщается, что девятилетний ребенок умер в больнице Марселя. Эту информацию агентству AFP подтвердил глава педиатрического отделения реанимации марсельской больницы Фабрис Мишель.

По словам Фабриса Мишеля, у девятилетнего ребенка случилась остановка сердца, когда он находился дома. Ребенка госпитализировали в специализированное отделение, где он провел семь дней. Врач сообщил, что пациент скончался в минувшую субботу от «неврологических повреждений» после остановки сердца.

Национальное агентство по здравоохранению отмечает, что у ребенка была сопутствующая патология нервной системы. Анализ крови показал, что у него был коронавирус, но не было симптомов COVID-19.

С 1 марта по 14 мая во Франции у детей зафиксировали 135 случаев опасного воспалительного синдрома, который может привести к проблемам с сердцем. Среди них у 52% анализы дали положительный результат на коронавирус. Симптомы, похожие на синдром Кавасаки, выявляли у детей всех возрастов — от одного года до 14 лет. У них наблюдалась лихорадка, боль в животе, кожные высыпания, конъюнктивит, покраснение и раздутие языка. В Агентстве по здравоохранению отмечают, что проблемы с сердцем и воспалительные процессы «гораздо более выражены» в случаях подозрения на COVID-19.

Специалисты не исключают, что эти симптомы могут быть проявлением тяжелого течения COVID-19 у детей, которые в подавляющем большинстве переносят коронавирус бессимптомно. О похожих случаях сообщают в других странах.