Беларусь превращается в пустыню 3 16.05.2020, 17:48

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Фото: planetabelarus.by

Будет ли реакция властей на изменение климата?

Климатические изменения накрывают планету. Беларуси, привыкшей к изобилию воды в ее озерах и реках, к обильным дождям и топким болотам, скоро придется привыкать к новым реалиям: жара и сушь. И лучше побыстрее это понять и начать действовать, пишет «БелГазета».

После дождичка… не мокро

Недавно по Беларуси прошли дожди. Вроде все как должно быть. Но на самом деле почва не пропиталась влагой достаточно, а уровень воды в реках очень низок. Это - следствие малоснежной и теплой зимы, а перед этим - сухой осени.

Судя по всему, нас ожидает теперь еще и сухое лето. Из разных мест страны приходят тревожные сообщения: по словам сельчан, аисты выбрасывают из гнезд часть снесенных яиц, оставляют высиживать одно-два. Это верная примета: год будет сухим и голодным. Ведь пища аистов - лягушки, жабы, ящерицы - те, кого в засуху становится меньше.

Недавно на сайте Gomel.today был потрясающий фоторепортаж: фотограф Сергей Плыткевич проехал по Гомельщине и показал, как местная природа превращается в пустыню, как гуляют по деревням песчаные бури, а крестьяне сажают картофель в совершенно сухую почву.

Сегодня в нашем регионе главная проблема - дефицит воды. В Польше, в Украине, в Беларуси стремительно мелеют реки и озера. Зима-2019/20 и в Европе, и в Беларуси оказалась самой теплой в истории метеорологических наблюдений. Изменение климата уже налицо, и понятно, что оно будет долговременным. Нужно привыкать жить в новых условиях. Вопрос только в том, насколько сильными будут изменения, чего следует опасаться, а к чему - приспосабливаться.

Мы не одиноки: климат стремительно меняется во всем мире. В Антарктиде стало больше островов, в Беларуси - меньше картофельных гектаров. Недавно Киев накрыла настоящая пылевая буря: такого не было несколько десятилетий. Ветер поднял в воздух пересушенный слой почвы с окрестных полей. Через несколько дней, правда, прошли дожди, все более-менее нормализовалось.

Но не в стратегическом плане: верхний слой земли не пропитан влагой. Потеряны озимые - весной их пришлось пересевать по всей Украине, во многих районах Беларуси и Польши. К тому же водоносные запасы наших трех стран сокращаются. Уровень воды в реках, влаги в лесах и болотах упал на метр-полтора. Летом может оказаться так, что мы откроем кран, а там - ни капли. Другой вариант: воду могут давать по часам.

Повторяется весна 2018-го: тогда от засухи страдал юг Беларуси (реки Полесья сильно обмелели, были пожары на торфяниках), а также российские регионы: Кубань, Ставропольский край, Ростовская, Волгоградская, Белгородская области. Но в 2018г. июнь и июль принесли обильные дожди, а вот в 2019-м летних дождей было мало.

Средняя температура воздуха в Беларуси этой зимой была на 5,5 градуса выше климатической нормы. И это долгосрочная тенденция: как указывают специалисты, за последние 25 лет на юге Беларуси сформировалась более теплая климатическая зона. Традиционная же белорусская погода сегодня - удел Литвы и Латвии.

Природа меняется - и меняются условия ведения сельского хозяйства. Вегетационный период удлиняется: это было бы хорошо для земледельцев, но влаги в почве становится меньше, так что толку от того тепла мало… Потепление увеличивает вероятность пожаров, появляются новые болезни у растений, увеличивается период высокой активности клещей и многое другое.

Уязвимость пока не фатальна

Раньше Беларусь считалась зоной рискованного земледелия не только из-за плохой почвы, но и прежде всего из-за прохладной и нестабильной погоды. Теперь стало теплее, но погода лучше не становится. Хотя, если посмотреть с точки зрения всего мира, то у нас не так все плохо. Согласно Матрице ND-GAIN, Беларусь занимает 24-е место из 181 с наименьшей уязвимостью к изменению климата. Благодаря своему географическому положению наша страна более стабильна с точки зрения климата: нам не угрожают наводнения, извержения вулканов, не будет таких ураганов, как в Соединенных Штатах. Будет теплее и суше, как мы уже видим, но у нас будет умеренный континентальный климат - только более неустойчивый.

Однако глобальное потепление не означает потепления на местах в прямом смысле этого слова. Начало мая много где оказалось холоднее нормы, включая Беларусь и Украину. Появилась шутка, что «во время коронакризиса встали заводы и транспорт - вот и стало холодать». Если же говорить серьезно, в мире крепнет убеждение, что климат все же меняется без участия человека. Одно из свидетельств тому - рост концентрации водорода в атмосфере.

По данным ученых, с 1950-х гг. ядро Земли начало вести себя аномально. Большие массы водорода начали вырываться из ядра, пробивая мантию и кору, и мощными потоками «вторгаться» в атмосферу. Водород поступает в атмосферу, увеличивая облачность. Раньше в верхних слоях тропосферы облака не образовывались. Сейчас же облака стали формироваться и там, на высоте 7-10 км. Т.е. облачный слой возрос с 2 до 7-8 км. Водорода поступает много, и для синтеза молекул воды используется все больше кислорода.

Но вернемся к Беларуси. Наши ученые тоже понимают происходящие изменения и настаивают на мерах, которые позволят сберечь влагу. В феврале 2020г. был принят закон о защите торфяников. Это хорошо, потому что осушенные торфяники и нарушенные водно-болотные угодья превращаются из поглотителей углерода в его источник. И уж точно перестают быть резервуаром, сберегающим воду.

Но это запоздалая мера: многое исправить уже невозможно, значительную часть болот на Полесье уже не вернешь (только если резко изменится климат, на что рассчитывать не приходится).

Куда уехал лес?

Командно-административная система, неграмотность чиновников и их желание выслужиться добавляют проблем. Во многих районах вырублены лесозащитные полосы, а земля под ними распахана. Чиновники отчитались об увеличении посевных площадей. Только теперь по этим площадям гуляют песчаные бури - но о судах над чиновниками, разрушившими созданные еще в СССР системы защиты, мы ничего не слышим.

Получается, вся «вертикаль» местной власти - от председателей райисполкомов до глав областей - способствовала тому, что изменение климата бьет по Беларуси намного сильней, чем могло бы. Теперь стране нужна новая государственная программа по защите пахотных земель (да и в целом южных регионов) от опустынивания. Понятно, что климат меняется и мы обязаны реагировать на эти изменения. Вопрос в том, хватит сил, денег и политической воли.

Долгосрочные прогнозы синоптиков неутешительны. Климат становится не только более теплым (что хорошо), но и более сухим (что плохо). Количество засух в Беларуси будет катастрофически расти и охватывать все больше территорий. Если ранее мы наблюдали суховеи на юге страны, то сейчас они активно распространяются в центре. В последние 10 лет температура летом стабильно выше нормы, а вот уровень осадков - ниже. Поэтому весьма вероятно, что лето будет очень засушливым, пожарная опасность - высокая.

Только одно утешает: современные знания и технологии позволяют с этим бороться. Создали же израильтяне в голой пустыне цветущую страну. Чем белорусы хуже? Стоит процитировать профессора Школы бизнеса в Калифорнийском университете Беркли Соломона Дарвина: «Расслабьтесь - не принимайте жизнь слишком серьезно, ведь она непостоянна. В конечном итоге усилия не будут потрачены впустую, поскольку Бог - великий экономист».