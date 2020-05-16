Брат-22 5 Артемий Троицкий

16.05.2020, 18:00

1,550

Артемий Троицкий

Да, любят в России юбилеи.

На этой неделе мне позвонили из нескольких медий и попросили прокомментировать 20-летний срок фильма «Брат-2». Характерно, что в 2010 таких поползновений не было. Короче, пришлось без удовольствия вспомнить.

С картиной «Брат-2» я ознакомился не по своей воле и при весьма помпезных обстоятельствах: на премьерном показе Первого канала (тогда он, вроде, назывался ОРТ и лежал под Березовским) в присутствии продюсеров, актеров и режиссера Алексея Балабанова. Смотрел я фильм с возрастающей неприязнью, и, когда началось триумфальное публичное обсуждение (вроде, не в прямом эфире; наверняка отредактировали), я задал Балабанову прямой вопрос: «Алексей, вы понимаете, что сняли фашистское кино?» Балабанов режиссер талантливый, но красноречием никогда не отличался, а в данном эпизоде опешил настолько, что вообще не нашелся, что ответить. Равно, как и все остальные киноспециалисты. Я пояснил: «Фильм откровенно расистский, шовинистический, проповедующий насилие — хуже того, убийство — как наиболее адекватный способ решения всех проблем». Среди обычно болтливейших участников ток-шоу повисло тяжелое молчание; выручили ведущие, срочно сменившие тему.

Фильма с тех пор я, слава богу, не смотрел, но эта хрень накрыла меня в повседневной жизни. В принципе, вся путинская 20-летка может считаться одной затянутой и бездарной вариацией на тему «Брата-2». Гопническая бравада, националистические понты, ксенофобский психоз, антиамериканский комплекс — полный ассортимент! Пещерное братство типа «можем повторить». Абсолютно логично, что придурки из движения «Наши» водили хороводы под штампованными плакатами «Данила Багров — Наш Брат, Путин — Наш Президент!»

Можно было бы просто постулировать, что Балабанов этой своей апологией пацанского ресентимента задал всю жлобскую матрицу российской жизни начала 21 века. Но это не совсем так; есть, как говорится, нюанс.

Лейтмотив первого фильма багровской дилогии, «Брат» — правда и справедливость. И борьба за них. Конечно, там тоже уже была и пушка, и «черножопые», но крестовый поход одинокого отморозка против превосходящих сил ментов и бандитов не мог не вызывать симпатии и даже восхищения. И тут — оппаньки! — все эти добрые чувства плавно перетекают (у многих) из первой серии во вторую — при том, что понятие «Правды и Справедливости» к путинской доктрине «Лжи и Воровства» не имеет ни малейшего отношения! Все смешалось: деклассированный народный защитник, не теряя любви масс, стал сердечным другом и знаменем касты жуликов и живодеров. Девиз «Сила — в правде!» на удивление легко мутировал в «Правда — в силе!»

Вот такая лукавая уловка и отсюда каверзный вопрос: неужели за праведным братом-1 по пятам всегда следует омерзительный брат-2?? Неужели, как это уже не раз бывало в России, идеализм и благие намерения неизбежно трансформируются в агрессивное уродство? Поиск друзей превращается в поиск врагов? «Добро с кулаками» оборачивается беспросветным Злом? Так ведь не должно быть — правда, брат?

Артемий Троицкий, «Эхо Москвы»