Что случилось с белорусским рублем? 16.05.2020, 20:19

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Все основные иностранные валюты продемонстрировали рост по итогам торгов.

Об этом пишет сайт naviny.by.

Вот как они и еще две валюты стран-соседок Беларуси (Польши и Украины) завершили свои сессии:

доллар укрепился на 0,0047 пункта (с 2,4415 до 2,4462 белорусского рубля);

евро поднялся на 0,0015 пункта (с 2,6427 до 2,6442 белорусского рубля);

российский рубль подпрыгнул на 0,0353 пункта (с 3,3049 до 3,3402 белорусского рубля за 100 российских);

злотый упал на 0,0058 пункта (с 5,807 до 5,8012 белорусского рубля за 10 злотых);

гривна выросла на 0,086 пункта (с 9,0985 до 9,1845 белорусского рубля за 100 гривен).