Минчанка умерла, так и не дождавшись результатов платного теста на СOVID-19 2 16.05.2020, 20:21

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Она четыре дня лежала на аппарате ИВЛ.

Жительница Минска умерла, пролежав четыре дня на аппарате ИВЛ и не дождавшись результата платного теста на Covid-19, сообщает Telegram-канал "Баста!".

"4 мая в доме по адресу Минск, Уручская, 1 умерла женщина, - пишет жительница Минска. - Ей отказывались делать анализы на Covid-19. Она платно делала, но не дождалась. Умерла после того, как четыре дня пролежала под аппаратом ИВЛ.

В течение 10 дней после ее смерти госпитализировали двух человек из подъезда, в котором она жила. Санитарной обработки подъезда не было. Дворники наши раз в неделю домофон снаружи протирают.

В соседних домах тоже есть зараженные, которые находятся дома, их не госпитализируют. Была в поликлинике №28, пару дней ходила. В кабинетах все в халатах и масках. У входа человек в одноразовом костюме с надписью "термоконтроль" дает указание руки гелем помыть. И только во время последнего моего визита в меня тыкнули тепловизором, померяли температуру, а в кабинете врач в одноразовом костюме сидела, проверку ждали".

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