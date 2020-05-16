Зеленский поставил Саакашвили две задачи 16.05.2020, 20:26

Новоиспеченный глава Нацсовета реформ Украины рассказал о них.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед новым главой Нацсовета реформ Михаилом Саакашвили ряд задач, в частности, по совершенствованию налогового законодательства и завершения реформы таможни. Об этом Саакашвили рассказал в ходе встречи руководителя Офиса президента Андрея Ермака с послами G7, сообщает "Зеркало недели. Украины".

"Михаил Саакашвили рассказал послам G7 и ЕС о планах Национального совета с реформ. В частности, Глава государства поставил задачу совершенствования налогового законодательства, продолжение дерегуляции и завершения реформы таможни. Кроме того, среди задач - координация сотрудничества с международными организациями", - говорится в сообщении.

Как отметил Саакашвили, вскоре состоятся консультации с ведущими бизнес-ассоциациями Украины и будет наработана программа Национального совета реформ, которую представят на утверждение президента Украины.