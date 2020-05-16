С коронавирусом госпитализирован директор брестской школы
- 16.05.2020, 20:38
Но школа продолжает работать.
Telegram-канал "Баста!" сообщает о вспышке Covid-19 в брестской средней школе №27. Вчера в здании и на прилегающих территориях провели дезинфекцию. Школа продолжает работать.
"Вчера с коронавирусом был госпитализирован директор средней школы №27. Несколько дней ходил на работу с температурой, вел уроки. Обработали школу. Но школа продолжает работать. Почему?" - спрашивает читатель из Бреста.
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