С коронавирусом госпитализирован директор брестской школы 16.05.2020, 20:38

Но школа продолжает работать.

Telegram-канал "Баста!" сообщает о вспышке Covid-19 в брестской средней школе №27. Вчера в здании и на прилегающих территориях провели дезинфекцию. Школа продолжает работать.

"Вчера с коронавирусом был госпитализирован директор средней школы №27. Несколько дней ходил на работу с температурой, вел уроки. Обработали школу. Но школа продолжает работать. Почему?" - спрашивает читатель из Бреста.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.