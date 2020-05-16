Битва под ковром Антон Орехъ

16.05.2020, 20:42

Антон Орехъ

Посадят ли на диету российских чиновников?

Путин был прямо злой! Уже никаких «родных» и любимых. Никакой тоски на лице. Президента России разозлили. И я могу его понять. Так бывает, когда ты собираешь какой-то механизм – а он не работает. Ты пыхтишь, стараешься, материшься, вроде бы вкладываешь все – а ни черта не получается. Битва с вирусом стала делом номер один помимо желания нашей власти. Врачи превратились в бойцов, которые сражаются не только за жизнь людей, но и за престиж страны. Недаром же взбеленились депутаты и МИД по поводу абсолютно корректных публикаций на Западе насчет нашей статистики смертей. Это важно! Врачи сейчас выполняют ту же функцию, которую должны были выполнять летчики, ракетчики, подводники и танкисты. Мы готовились к войне, война получилась не та, но мы все равно воюем. А бойцам не платят. Нарушается прямое распоряжение президента, данное пять недель назад. Ладно, Мишустин чего-то там говорил и сетовал – но прямой приказ Путина игнорируют! Каждый рубль как от сердца отрывает Верховный, но раз уж оторвал – отчитайтесь. А то он деньги дал, а они не пойми куда ушли. Я бы, честное слово, не шутил с врачами. Потому что если начнут бастовать врачи, у нас все кверху задом встанет.

Я тут свои справочки навел, врачи-то знакомые, слава богу, есть. По Москве и области говорят, вроде все нормально. И путинские, и собянинские, и воробьевские начисляются. Но в Москве уже кипит битва не только с КОВИДом, но и под ковром, поэтому серьезных сбоев быть не должно – все заплатят.

Да и с деньгами в столице куда лучше вообще. А в регионах федеральные деньги – это соблазн. До царя далеко, а рублики – вот они. Можно начать мухлеж, надеясь, что это в очередной раз прокатит, а народ в очередной раз проглотит. Но когда водитель скорой вместо 25 тысяч получает 22 рубля, то есть в тысячу раз меньше – он как это должен понимать? Когда действительно начинают высчитывать какие-то человеко-часы и человеко-минуты – что должен чувствовать врач? Почасовая оплата – это у проституток. А врач, который входит в «красную зону» — он на самом деле похож на чернобыльца-ликвидатора, который входит в зараженный реактор. Там люди тоже могли провести на крыше Четвертого энергоблока секунды, но стать инвалидами на всю жизнь.

Это риск, который даже не снился толсторожему дяде, который сидит в кабинете, получает больше любого врача, но с удовольствием распределяет чужие деньги. Так что Путин правильно злится. Но не он ли поливал, окучивал и взращивал эту систему, в которой деньги идут налево, направо, распихиваются по карманам и прилипают к рукам – куда угодно идут, только не к тем, кому они действительно нужны. А теперь поглядим, как все выплатят. Посмотрим, кого накажут за то, что до врачей дошли только 15% средств. Посмотрим, посадят ли на диету чиновника, у которого врачи от возмущения объявляют голодовку.

Антон Орехъ, Telegram