В Беларуси заразившиеся коронавирусом ждут результаты тестов неделями 16.05.2020, 20:59

А как же экспресс тесты?

Жительница Мозыря неделю ждет результата теста на Covid-19, пишет Telegram-канал "Баста!". Госпитализирована вся семья.

"Недавно двоюродный брат вернулся из Минска, - пишет житель Мозыря. - У него поднялась температура. Стало плохо, вызвали скорую, приехали, сделали уколы и уехали. Позже, снова поднялась температура. Положили в больницу всю его семью с температурой.

Пару дней назад брата с отцом отпустили, мать лежит в больнице с температурой и воспалением лёгких. Тест на Covid-19 сделали, но результаты будут через неделю, несмотря на то, что, как нам говорят, в стране есть экспресс-тесты".

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