В NASA назвали сроки начала реализации лунной программы 16.05.2020, 21:36

Фото: charter97.org

Первый запуск ракеты SLS запланирован на конец 2021 года.

NASA заявило о том, что первый запуск его сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS) состоится в конце 2021 года. Перенос запуска, который до этого планировали на середину следующего года, связан с пандемией коронавируса, из-за которой работа над ключевыми элементами лунной программы "Артемида" была приостановлена, сообщает "Зеркало недели. Украина".

Ожидается, что дата запуска ракеты будет оглашена уже на следующей неделе. В NASA отметили также, что "чувствуют себя достаточно комфортно" в связи с тем, что первый этап миссии "Артемида" перенесли.

Работы над SLS была приостановлена почти на два месяца и начала понемногу восстанавливаться. По состоянию на 14 мая к работе над ракетой вернулось "ограниченное количество команд".