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Коронавирус гуляет по Слониму и Зельве

  • 16.05.2020, 22:22
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Коронавирус гуляет по Слониму и Зельве
Фото: «Радыё Свабода»

Больницы заполнены пациентами с коронавирусом

Коронавирус бушует в Слониме и Зельве, сообщает «Радыё Рацыя». Сотрудники Слонимского центра гигиены и эпидемиологии и магазина «Евроопт» на Брестской улице заразились коронавирусом. Почти все сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии подозреваются на наличие коронавируса. COVID-19 также добралась до Слонимской картонно-бумажной фабрики и департамента безопасности. Зельвенская больница заполнена пациентами с коронавирусом, люди с COVID-19 все чаще поступают в больницу. Все чаще госпитализируются жители деревень.


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