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Шоу «Евровидение 2020. Европа зажигает свет»: онлайн трансляция

  • 16.05.2020, 22:19
  • 1,524
Шоу «Евровидение 2020. Европа зажигает свет»: онлайн трансляция

Известный песенный конкурс из-за пандемии коронавируса проходит в необычном и трогательном формате.

Сегодня публике покажут аналог финала - шоу Eurovision: Europe Shine A Light ("Европа зажигает огни"), в котором будут участвовать представители 41 страны.

Голосования в этом году по понятным причинам не будет, зато каждый сможет составить свой рейтинг фаворитов. А музыканты, кроме клипов, покажут свои "домашние" записи. Итак, смотрим онлайн.


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