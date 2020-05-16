В минских детских садах ситуация с коронавирусом пускается на самотек 16.05.2020, 22:38

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Контакты первого уровня никак не изолируются.

Telegram-канал «Пятая колонка» публикует письмо минчанки:

«15 мая сообщили, что наш ребенок контакт первого уровня. В минском детском саду номер 560 у воспитателя подтвердили короновирус тоже в пятницу. Забрали ребенка.

Позвонили из санстанции: "Не выходить". Поинтересовались мы в поликлинике: оказалось, что в субботу тоже можно сдать анализы контактам первого уровня в поликлинике. Суббота, вечер, 18:27. Тишина. Если бы сдали в пятницу или субботу, то результаты были бы во вторник или среду. Вот вам и задержки с результатами.

Кстати в поликлинике, когда я спросила, можно ли выходить, мне ответили, что пока не связалась с вами медсестра, ничего не могу сказать. Получается, что можем гулять и если носим вирус, то благополучно заражать всех. Это Беларусь, детка!»