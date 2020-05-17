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«На 10 квартир в Минске — один желающий»

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  • 17.05.2020, 8:12
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«На 10 квартир в Минске — один желающий»

Эксперт рассказала о том, что сейчас творится на столичном рынке аренды.

На рынке недвижимости раньше всех на пандемию коронавируса среагировал рынок краткосрочной аренды, лишившийся туристов из-за закрытия границ. В итоге сначала на рынке краткосрочной аренды, а затем и долгосрочной, сложилась ситуация, которой еще не было. Предполагалось, что если это затянется, то хозяева перекинут квартиры на рынок долгосрочной аренды, что вызовет его перенасыщение и, как следствие, снижение цен. В принципе, так оно и случилось: цены на аренду квартир в столице пошли вниз. Насколько и в каких районах больше всего — tut.by рассказала начальник отдела аренды жилья агентства недвижимости «Твоя столица» Маргарита Почицкая.

На 10 квартир — один желающий

Падение спроса на долгосрочную аренду минских квартир началось в конце февраля — начале марта, а в апреле-мае ситуация продолжила усугубляться. В качестве основной причины подобного явления эксперты называют пандемию, подкрепленную экономической нестабильностью, и, в частности, ростом курсов валют. Как следствие — резкое уменьшение количества арендаторов.

— Среди них, например, молодые семьи, которые после свадьбы снимали квартиры и жили отдельно от родителей, а теперь не смогли «тянуть» аренду, — говорит Маргарита Почицкая. — У многих из них сильно упал уровень доходов или, что еще хуже, кто-то лишился работы. В результате молодые семьи вынуждены были отказаться от арендного жилья и вернуться к родителям.

Вдобавок ко всему резко уменьшилось количество арендаторов из числа студентов. Ожидалось, что после закрытия ряда общежитий учебных заведений на карантин иногородние студенты перейдут в арендные квартиры. Но этого не случилось, поскольку дистанционная форма обучения позволила им разъехаться по домам на период вынужденной изоляции. Причем уехали не только те, кто проживал в общежитиях, но и те, кто арендовал квартиры.

В результате сейчас мы видим, говорит Маргарита Почицкая, освободилось много квартир, а арендаторов все так же очень мало. По ее словам, сейчас на рынке долгосрочной аренды квартир наблюдается явный дисбаланс, который сформировался буквально за несколько месяцев: еще в конце 2019 года квартир на всех не хватало, а в апреле уже наглядно виден избыток предложения квартир при нехватке спроса со стороны арендаторов.

— Сегодня предложение вдвое превышает спрос. Если раньше, по грубым подсчетам, на 1 квартиру приходилось 10 арендаторов, то сейчас все наоборот. И речь практически обо всех сегментах рынка, — поясняет Маргарита Почицкая. — Вместе с тем к квартирам, которые предлагались в долгосрочную аренду, добавилась еще и какая-то часть квартир, которые в спокойное и стабильное время сдавались в краткосрочную аренду.

По подсчетам аналитиков компании, в общем объеме квартир прибывшие краткосрочные квартиры сейчас занимают порядка 2%, но и это немало. Как правило, такие квартиры предлагаются по стоимости выше среднерыночной, поскольку имеют ухоженное состояние и полностью обустроены мебелью и бытовой техникой.

Что и почем сейчас можно снять в Минске?

Поскольку стоимость аренды напрямую зависит от соотношения объемов спроса и предложения, то в сложившейся ситуации вполне ожидаемо начало их снижения. Все это заставляет собственников квартир снижать стоимость аренды. Аналитики группы компаний «Твоя столица» проанализировали цены всего столичного рынка аренды и показали, как менялись цены в каждом районе. Подробная информация — в таблицах.

В результате по сравнению со спокойным и стабильным январем 2020 года стоимость долгосрочной аренды квартир в Минске за последние несколько месяцев снизилась в среднем на 4%. При этом, говорит эксперт, в зависимости от района города отмеченное снижение стоимости достигает 14%.

— Многие собственники квартир уже поняли, что смысла настаивать на прежних ценах в текущей ситуации нет. Сейчас те, кто сдает свои квартиры в аренду, уступают если не во всем, то во многом. Бывает такое, что мы вместе с собственником буквально садимся за один стол, пересчитываем стоимость аренды, упрощаем условия сдачи — ищем компромиссы. В данный момент собственники стали более лояльны не только в цене, но и в отношении самих квартиросъемщиков и готовы рассматривать арендаторов с детьми и домашними животными, что ранее было редкостью, — говорит Маргарита Почицкая.

Проще говоря, для арендаторов сейчас наступили времена, когда жилье можно выбирать и при этом рассчитывать, что за более низкую цену реально найти квартиру лучшего качества. Например, если в январе «однушка» с хорошим ремонтом стоила 300 долларов в эквиваленте, то сейчас — 250.

А что дальше?

По словам эксперта «Твоей столицы», арендодателям нужно забыть про ставки января-февраля надолго. Сегодня сдаются только квартиры со сниженными ценами, и это закономерно, поскольку выросший курс доллара ощутимо снизил рублевые доходы белорусов. Многих перевели на "удаленку" или вообще отправили в отпуск за свой счет. А в связи с закрытием межгосударственных границ и пандемической ситуацией рассчитывать на иностранцев еще долго не стоит.

— Собственников сдаваемых в аренду квартир также можно обнадежить: однозначно аренда не умирает, — говорит Маргарита Почицкая. — Многие наши клиенты — граждане других стран, пишут нам сообщения, что как только откроют границы и снизится риск заражения коронавирусом, обязательно приедут к нам. Рано или поздно студенты вернутся в вузы, и мест в общежитиях снова не будет хватать. Поэтому, как только все нормализуется по части пандемической угрозы, спрос на жилье в аренду может резко возрасти. А чтобы сейчас не терять деньги на простое квартиры, следует правильно определять стоимость аренды.


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