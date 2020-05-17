Новые вспышки COVID-19 в Минске: названы десятки адресов 1 17.05.2020, 8:35

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«Скорые» проводят госпитализацию.

Новые фото из Минска опубликовал телеграм-канал «Баста!». Медики проверяют состояние пациентов, многих госпитализируют. В некоторых подъездах проводят дезинфекцию.

Фото сделаны по адресам: Богдановича, 112, Жудро, 39, Лидская, 16, Лучины 50, 52, Неманская, 60, Нестерова, 53, Орловской, 86, Шаранговича, 64, 66.

Также на протяжении последних суток читатели канала сообщали о визитах медиков к зараженным Covid-19 по адерсам: Аладовых, 17, Налибокская, 32, Газеты «Правда», 42, 56, Чайлытко, 19, Неманская, 68, Налибокская, 18, 32, 133, Неманская, 68, 81, 83, Руссиянова 29, Прушинских, 30, Семенова, 28, Одинцова, 115, Камайская, 14, Козлова, 8, Рокоссовского, 76, 158, Байкальская, 1, Бельского, 25, Городецкая, 62, Лидская, 2, Орловская, 86, Семенова, 28, Слободская, 3, 21, 37, 151, Старобинская, 20, Камайская, 41, Восточная, 54, Жудро, 16, Хмельницкого, 6, Герасименко, 5.

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