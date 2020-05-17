«Злая болезнь»: пульмонолог показал легкие умершей от коронавируса 2 17.05.2020, 8:53

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На снимке видно тотальное поражение органа.

Главный пульмонолог Забайкальского края РФ Сергей Лукьянов показал легкие умершей от коронавирусной инфекции женщины, а также рассказал, как протекала болезнь. Видео 16 мая опубликовал региональный оперштаб по борьбе с эпидемией, сообщает mkchita.ru.

«На видео - тотальное поражение легких новым коронавирусом. Белые участки - это и есть болезнь. Легкие не могут выполнять свои функции и участвовать в газообмене. Врачи называют это синдромом «булыжной мостовой» или «лоскутного одеяла», - рассказал Лукьянов.

Из-за тотального поражения легких у пациента развивается состояние гипоксемии: очень низкого уровня напряжения кислорода в крови.

«При этом страдают все органы, прежде всего головной мозг. Кроме того, участки поражения легких не являются каким-то инертным субстратом, они содержат гигантское количество воспалительных веществ (цитокинов), которые разносятся по организму с кровью, вызывая отказ внутренних органов, провоцируя образование тромбов. Это называется «цитокиновый шторм», - добавил врач.

Он отметил, что пневмония COVID-19 - это очень злая болезнь.

«Коварство ее, прежде всего, в бессимптомности: то есть пациент чувствует себя вполне хорошо, ведет обычный образ жизни и выглядит здоровым. Но только врач, имеющий опыт работы с COVID-19, может «разглядеть» у пациента ранние признаки болезни. Ключ к диагнозу и определению тактики ведения больного - компьютерная томография грудной клетки», - пояснил Лукьянов.

На первом видео из серии разъяснительных материалов от главного пульмонолога показаны легкие зараженной коронавирусом женщины. Она с первого дня госпитализации была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, которые имели массированное поражение.

«К большому сожалению, несмотря на все усилия врачей, спасти человека не удалось», - добавили в оперштабе.