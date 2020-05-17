В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США 4 17.05.2020, 8:56

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Голосование запланировано на 3 ноября.

Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США, сообщает РБК.

Согласно законопроекту, голосование назначено на 3 ноября в день всеобщих выборов на острове.

«Пришло время для 3,2 миллиона американских граждан, проживающих в Пуэрто-Рико, перестать быть последними в очереди. Полное равенство!» — написала в Twitter губернатор.

Сейчас у Пуэрто-Рико статус «неинкорпорированной организованной территории». Он означает, что остров находится под управлением США, но не является их неотъемлемой частью. Действие американской Конституции на его территории ограничено. В конгрессе Пуэрто-Рико представлен только одним делегатом, у которого нет права голоса. Он не участвует в выборах президента, при этом может проводить праймериз, но не посылает своих представителей в коллегию выборщиков.

Hoy hemos dado un paso afirmativo en la busqueda de la igualdad. Firmamos la Ley para la Definición Final del Estatus Político de Puerto Rico, disponiendo la celebración de un plebiscito el próximo 3 de noviembre de 2020, el día de las elecciones generales en la isla. pic.twitter.com/8Ro6kJdgP5 — Wanda Vázquez Garced (@wandavazquezg) May 16, 2020

Как уточняет La nacion, в бланке для голосования будет указан только один вопрос о том, необходимо ли немедленно принять Пуэрто Рико в состав США. Издание отмечает, что для его присоединения к территории Соединенных Штатов результаты референдума, в частности, должен одобрить конгресс.

В январе 2020 года бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, объявив об участии в президентской гонке этого года, пообещал разработать законопроект, в рамках которого Пуэрто-Рико станет 51-м американским штатом. В марте Блумберг отказался продолжать борьбу за пост президента.

В 2018 году в конгресс внесли законопроект о принятии Пуэрто-Рико 51-м штатом. При его одобрении американские власти должны будут отменить принятые ранее законы в отношении острова и объявить о вхождении Пуэрто-Рико в состав США не позднее 1 января 2021 года.

Новый референдум о присоединении к территории Соединенных Штатов может стать третьим за последние восемь лет. В 2017 году большинство проголосовавших выступили за вхождение в состав США. Однако тогда явка составила только 23%, его, в частности, бойкотировала Демократическая партия, выступавшая против присоединения. Еще один референдум состоялся в 2012 году. Тогда за статус американского штата проголосовали 61% пуэрториканцев. Против этого решения была Республиканская партия США.