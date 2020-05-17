Врачи назвали главные ошибки белорусов при ношении медицинских масок 5 17.05.2020, 8:59

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Медики обращают внимание на шесть важных моментов.

Если носить медицинскую маску неправильно, то все ее профилактическое действие может сойти на нет. А в некоторых случаях получится только больше себе навредить. Врачи рассказали tut.by о шести ошибках ношения медицинских масок, которые они подмечали за белорусами.

Надевать только на подбородок

Врачи эту ошибку наблюдают чаще всего. Маска на шее или подбородке, узкая полоска, которая прикрывает только рот, — бессмысленна.

— Маска должна обязательно защищать и нос, потому что это верхние дыхательные пути, которые могут являться «входными воротами» для инфекции, — поясняет врач-оториноларинголог Андрей Челомбитько.

Даже если вы на время сдвигаете маску на подбородок, например, чтобы поговорить по телефону, ее внешняя сторона может соприкоснуться с внутренней и открыть инфекции доступ к слизистой оболочке носа, а при следующем вдохе или случайном прикосновении вирус может проникнуть в организм.

Носить дольше положенного

Одноразовая маска должна надеваться единожды, она не подлежат стирке или повторному использованию — и даже в случаях, когда вы носили ее час, а затем сняли и положили в карман или сумочку. Важно понимать, что у обычной марлевой или хирургической маски есть срок действия, и через каждые 2−3 часа ее нужно менять и не использовать повторно, рассказывает инфекционист городской клинической инфекционной больницы Ольга Солдатенко. Маска, которая под действием температуры или других факторов пропитывается влагой, становится небезопасной.

Снимать грязными руками

Прежде чем снять маску, нужно вымыть руки, если нет такой возможности — обработать их антисептиком. Снимать изделие надо, держа за резинки, руками нельзя касаться наружной части маски.

Врач общей практики городской поликлиники № 4 Гродно Полина Кирко отмечает, что маска зачастую создает чувство ложной безопасности. Например, имея маску на лице, человек перестает соблюдать дистанцию в общественных местах или считает, что остальные меры не важны — мытье рук, обработка их антисептиком. И тут важно понимать, что любое снятие маски в общественных местах (чтобы покурить, почесать нос) может пустить все меры предосторожности насмарку.

Выбирать маску по параметру красоты

Маска должны быть в первую очередь надежной. Медики советуют выбирать средство защиты с алюминиевой полоской-перемычкой, которая не дает маске сползать и прижимает ее к носу. Для защиты от инфекций можно использовать и многоразовые тканевые изделия, но у них тоже есть сроки использования: их нужно носить не больше двух часов, а после использования — постирать.

Дополнительно чем-то «обрабатывать»

Бывает такое, что на маску наносят спирт, эфирные масла. Но медицинские изделия нельзя ничем обрабатывать: это может привести к аллергическим реакциям и даже ожогам.

— Категорически недопустимы впрыскивания в нос антисептиков: они содержат спирт, который может сжечь слизистую оболочку — ее придется лечить, — поясняет Андрей Челомбитько. — Если очень боитесь — лучше купите маску с фильтром.

Выбрасывать маску, где вздумается

Использованную маску не следует выкидывать в урну на улице, предварительно не упаковав, — она может начать «гулять» по городу из-за ветра. Желательно с собой всегда носить пакетик, поясняет Полина Кирко, который следует плотно завязать, утилизируя средство защиты.

— Снятые многоразовые маски тоже лучше переносить в пакете, иначе в кармане или сумке они будут загрязнять другие предметы.