Путин пляшет под бубен шамана 4 Сергей Ильченко, «Деловая столица»

17.05.2020, 9:11

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Российская политика приобретает все более мистические очертания.

Якутского шамана-воина Александра Габышева уже дважды отправлявшегося в Москву для изгнания Путина в Ад, задержали в ходе силовой операции 12 мая, в которой было задействовано не менее 20 сотрудников ОМОНа. Взяв штурмом дом, где проживает Габышев, российские...

Вот, кстати, а кто - "российские"? Ну, не "правоохранители" же? Тут даже нейтральное "силовики" смотрится странно: что же это за "силовики", которых нужно аж 20 человек для ареста тщедушного Габышева, с которым в нормальной ситуации справился бы и безоружный участковый? Волей-неволей придется принять версию Габышева, признав в "сотрудниках ОМОН" мелких бесов из прислуги главного Архидемона, засевшего в Кремле.

Шаман против бесов

Итак, два десятка мелких бесов в шлемах и бронежилетах, вломившись в дом к Габышеву, скрутили его и в наручниках увезли в заведение, которое в России называют "психиатрической больницей", а в остальном мире "психотюрьмой". Никаких документов, подтверждающих их право так обойтись с Габышевым, бесы, несмотря на протесты адвоката, вызванного шаманом, не предоставили. Это было бы странно для правоохранителей, зато для бесов - в самый раз, что и подтверждает природу темных сущностей, утащивших Габышева. Их суть, хотя и прикрытую шлемами, мы разглядели верно.

Вместе с Габышевым бесы утащили еще двух человек: блогера Сергея Попова (Тихого) и его девушку, якобы за нарушение режима самоизоляции. В какой из филиалов Ада помещены они - пока неизвестно.

Ранее, до начала штурма, к Габышеву несколько раз приходили какие-то существа, представлявшиеся медработниками и пытавшиеся уговорить его сдать биоматериал для теста на коронавирус. Еще раньше, 6 мая, другие неизвестные сущности уговаривали Габышева лечь в коронавирусный карантин, подкрепляя свои доводы постановлением санитарного врача. Но сильный и опытный шаман, распознав слуг Зла, не поддался на их уговоры, заявив, что не покидал пределы жилого дома за время карантина и, значит, Зло над ним не властно.

Каких-либо официальных комментариев ни из кремлевского департамента Преисподней, ни от его представителей в Якутске, где проживает Габышев и где его задержали, пока не поступало.

Слишком много совпадений

Напомню, что впервые Габышева, и тоже с применением спецназа, задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области, когда он пешком направлялся в Москву, планируя дойти до столицы к 2021 г. Причина похода была в том, что Габышев считает президента России порождением темных сил, с которыми под силу справиться только шаману, а пешее путешествие, по его словам, было непременным условием успешного изгнания.

Тогда в МВД заявили, что шаман находился в розыске за преступление, совершенное в Якутии. Но, как вскоре выяснилось, солгали - ну, а что вы хотите, на то они и бесы.

Затем против Габышева возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ).

Затем психиатрическая экспертиза признала его невменяемым, что, естественно, на корню рубило уголовное дело, которое, впрочем, к тому времени развалилось.

Затем Габышева посадили под подписку о невыезде, что было странно, если допустить, что он действительно невменяем.

Когда срок подписки истек, Габышев снова пошел в Москву, несмотря на 45-градусный мороз, и был задержан на трассе в Якутии 10 декабря. Его отвезли в отдел полиции в Якутске, оштрафовали на 1 тыс. руб. по статье о неповиновении сотрудникам полиции (ст. 19.3 КоАП) и начали доследственную проверку по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти): якобы в ходе повторного задержания шаман выхватил меч и порвал куртку полицейскому. Но в итоге уголовное дело возбуждать не стали, а изъятый меч Габышеву вернули.

Затем, 13 января Габышев заявил, что начинает новый поход на Москву для изгнания демона Путина и призвал добровольцев "со всей России, со всего мира" приезжать в Якутск и присоединяться к нем. Начало похода было запланировано на март, причем Габышев подчеркнул, что вовсе не призывает к применению силы. "Отряд мой будет идти мирным путем. И вся Россия будет идти мирным путем. Демон будет изгнан мирными методами", - заявил шаман.

Дом шамана был немедленно оцеплен вооруженными бесами, а за ним самим установлено круглосуточное наружное наблюдение. Все гости брались на заметку, Габышева после каждого визита вызывали на допросы, а его сторонников заставляли выезжать за пределы республики.

Иными словами, бесы (или все же правоохранители, но тогда это очень странно!) воспринимали каждое заявление Габышева совершенно серьезно. Российское государство в буквальном смысле заплясало под бубен шамана. Вот и не верь после этого в его версию событий...

Но в этот момент, как раз в марте, начался карантин, и законопослушный, хотя и невменяемый, по официальной версии, шаман Габышев отложил начало похода до окончания карантинных запретов. Наконец, 11 мая Путин объявил об отмене карантина с 12 мая. Иными словами, уже с 12 мая Габышев мог, не нарушая закона, выступить в свой поход. И в тот же день, 12 мая, его задержали.

Вы все еще не верите в то, что Путин - демон из Ада? Но, собственно, почему вы в это не верите? Вот же вам факты: российская власть реально боится похода Габышева на Москву. Абсурд? Но, позвольте, если это абсурд и Путин - не демон, то какой смысл в этой охоте на шамана?

Магия светлая и темная

Между тем в Москве события принимают все более скверный для Путина оборот. Во-первых, еще до прихода Габышева в Москву Путин оказался изгнан из Кремля. Правда, пока не в Ад, а только в Ново-Огарево, но это пока.

Затем, после того как Путин укрылся в Ново-Огарево, общаясь с остальным миром при помощи видеопосланий, 30 апреля с коронавирусом слег премьер Михаил Мишустин . А когда появились сообщения о том, что Мишустин пошел на поправку и в Ад в ближайшее время, по всей вероятности, не попадет, коронавирусом заболел пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, который, как оказалось, заразился на работе.

Как будет развиваться болезнь Пескова и попадет ли он в Ад, пока неясно. Общее же впечатление складывается совершенно определенное: шаманская мания рикошетирует от Путина, прикрытого мощным оккультным щитом, нанося удары по его ближайшему окружению.

Скажете, это тоже абсурд? Но не слишком ли все последовательно для простого абсурда?

Кстати, Песков пытался защититься от коронавируса магическим оберегом, "блокиратором вирусов", с которым он появлялся на публике в апреле. И оберег ему, как видим, не помог.

Одним словом, не надо злить шамана. Пари держу, что его магия достанет демона Путина даже из психушки, куда Габышева сейчас упрятали. Налицо явная вилка: Мишустин - перелет, Песков - недолет, и вот... Уверен, что Путин сейчас сильно напрягся.

Если же говорить, скажем так, с материалистических позиций, отбросив веру в магию, то картина вырисовывается еще более интересная. Власть в России настолько обветшала и истончилась, что поход шамана Габышева действительно представляет для нее реальную опасность. Власть может рухнуть не под ударами каких-то могучих сил, а просто от ветхости, как это случилось в России в 1917-м. И бесы в Кремле хотят смикшировать ситуацию, как-то договориться полюбовно, занести, кому надо, - в общем, так повернуть дело, чтобы все ограничилось простой сменой декораций, как это произошло после смерти Сталина или аппаратной победы Ельцина над Горбачевым. И в этом раскладе неизбежно придется пожертвовать Путиным.

Правда, Путин пока не хочет уходить. Но вирусы, свирепствующие в российских верхах, бывают крайне опасны, принимая иной раз и вид табакерки, нацеленной в висок. И потому Путину очень страшно, он не знает, с какой стороны прилетит удар, а будучи человеком не слишком умным и, как это частенько принято в российских верхах, суеверным, готов поверить даже в изгоняющего его шамана. Вера же, как известно, творит чудеса.

Ну, а бесы на местах, стремясь выслужиться, демонстрируют усердие и прессуют Габышева.

Поможет ли это Путину? Вряд ли.

Интересно, принимают ли уже букмекеры ставки на дату низвержения Путина в Ад? И как у них котируются Путин и Габышев? И кого Ад назначит в Кремль на место Путина? Ведь Кремль и Россия - это в любом случае адская вотчина, и тут даже Габышеву ничего не

Пешие походы в Москву входят в России в моду

Фото: bg-irkutsk.livejournal.com

В Иркутской области 4 мая задержали Александра Алексеенко - последователя Александра Габышева, который, по его примеру, решил идти пешком в Москву. Алексеенко живет в городе Фурманов Ивановской области. Свой путь в сторону Москвы он начал 16 марта, от границы Иркутской области и Республики Бурятия, с того места, где в прошлом году впервые задержали Габышева. Он не ставит целью "изгнать Путина", а хочет лишь, по его словам, "разбудить народ". Впрочем, поскольку речь идет о России и российском народе, то неизвестно еще, какой из вариантов грозит Кремлю большими неприятностями.

Как сообщил Алексеенко сайту Сибирь.Реалии, сначала сотрудники ДПС оформили постановление о нарушении им правил дорожного движения за то, что он шел с тележкой по обочине, а не по расположенному рядом тротуару, а затем решили привлечь его к ответственности за нарушение "режима самоизоляции", введенного в области из-за эпидемии коронавируса. По словам адвоката Алексея Григорова , согласившегося представлять интересы Алексеенко, при составлении протоколов и постановлений полицейские допустили множество процессуальных нарушений. После того как Алексеенко отпустили из полиции, адвокат отвез его до места, где стояла тележка, и дал советы, как вести себя в подобных ситуациях.

"Действующее законодательство, которое издано в связи с пандемией, запрета на перемещения не содержит. Есть некоторые ограничения, рекомендации, но прямого запрета нет. Со стороны Алексеенко нет состава административного правонарушения, потому что никакого запрета он не нарушил", - заявил Григоров.

И Алексеенко продолжил путь.

Сергей Ильченко, «Деловая столица»