«Съездила в санаторий под Минском - а на четвертый день стала температура прыгать» 3 17.05.2020, 9:32

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Фото: kp.by

Как жительница Гродненского района заболела коронавирусом.

Переболевшая COVID-19 жительница Гродненского района Мария Андреева рассказала rgazeta.by свою историю.

Досталось обеим

– У меня была путевка в санаторий под Минском с 23 марта. Как инвалиду по зрению, мне положен сопровождающий. Вместе со мной отправилась моя сестра, она на семь лет моложе, тоже живет в Гродненском районе. Тогда еще в Беларуси только начинали регистрировать случаи новой инфекции, вызванной коронавирусом. Помню, на тот момент в стране их было всего 69. Санаторий наш работал в обычном режиме, хотя меры предосторожности в учреждении уже начали принимать, – вспоминает собеседница. – В основном там оздоравливались жители столицы и Минской области, приезжих из других регионов было очень мало. Но свою смену мы не отбыли до конца, уехали раньше, поскольку сказали, что до нашего заезда у кого-то выявили коронавирус.

После санатория женщины вернулись домой на поезде. Несмотря на то, что у Марии Андреевны никаких тревожных симптомов не было, она решила после приезда из другого региона побыть дома на самоизоляции. Уже тогда в Минской области было немало случаев заражения коронавирусом.

– Но в скором времени в инфекционную больницу забрали мою сестру. Она чувствовала недомогание, когда мы ехали из санатория. Отмечались слабость, кашель, температура. Позже тест показал заражение коронавирусом. Мне позвонили и сказали, что я контакт первого уровня, поэтому и меня должны забрать в инфекционную больницу под наблюдение. Сделали тест на коронавирус, результат положительный, – продолжает женщина. – Первые три дня чувствовала себя прекрасно, а на четвертый стала температура «прыгать», поднималась до 37,8, но таблетками сбивалась. Сделали КТ – воспаление левого легкого, назначили антибиотики, позже легкие снова проверили – воспаление второго, сразу поместили в реанимацию. Но кашля и одышки у меня не было, а вот обоняние пропало. Только сейчас, почти через месяц, стало восстанавливаться.

Уже не опасны

В общей сложности Мария Андреевна провела в Гродненской областной инфекционной больнице 25 дней, в том числе неделю – в реанимации. Но, уточняет, к аппарату ИВЛ ее не подключали, не было необходимости. Честно признается: за время нахождения в больнице мысли в голову лезли всякие.

– Лежишь одна в боксе, думаешь обо всем. Вспоминала новости о ситуации в Италии, Испании, которые слышала еще до больницы… Да, у некоторых болезнь протекает в тяжелой форме, этого никто не скрывает. В больницу попадают люди разного возраста, но наши медики – молодцы. Я восхищена профессионализмом врачей, медсестер, санитарок. Уверена, что все люди, победившие вирус, низко кланяются врачам за их нелегкий труд. Я видела, как им непросто. Только на то, чтобы надеть экипировку, уходило не менее 20 минут. А при этом врачи еще находили силы подбодрить больных и пошутить.

По словам Марии Андреевны, к каждому пациенту медики подходят индивидуально, при необходимости консультируются с профессорами. Назначают процедуры, подбирают лечение, исходя из особенностей организма, наличия хронических заболеваний, протекания вирусной инфекции.

– Исход развития болезни может быть разный. Вирус неизведанный, не угадаешь, как он себя поведет. Я полностью доверилась врачам, выполняла все их рекомендации – делала зарядку, лежала на животе, раздувала шарики. И, конечно, не теряла оптимизма, верила в лучшее, сохраняла спокойствие. Конечно, важную роль сыграла поддержка родных и близких. Они меня не забывали. Пользуясь случаем, хочу через вашу газету выразить благодарность профессору Владимиру Максимовичу Цыркунову и врачам-анестезиологам Юлии Александровне и Ксении Николаевне. К сожалению, я не уточнила их фамилий.

Свою борьбу с коронавирусом женщина завершила. После того, как два теста показали отрицательный результат, дело пошло на поправку, пациентку выписали домой. Сейчас Марии Андреевне нужно восстановиться до конца, укрепить иммунитет, ведь организм еще ослаблен, как после любой болезни. Пока женщина ограничивает контакты, старается поменьше нагружать себя физически. Но в огороде уже порядок наводит, не может сидеть сложа руки. Сестру Марии Андреевны выписали неделей ранее, ей тоже, благодаря врачам, удалось победить коронавирус.

– Как сказали медики, мы уже для общества не опасны, – улыбается собеседница и всем желает крепкого здоровья и побольше позитивных новостей.