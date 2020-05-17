Выборы президента США: Блумберг выделит $250 млн в поддержку Байдена 17.05.2020, 9:35

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Кандидатуру Байдена должны утвердить на съезде Демократической партии 17 августа.

Бывший мэр Нью-Йорка Майк Блумберг собирается выделить 250 миллионов долларов в поддержку экс-вице-президента США Джо Байдена на предстоящих президентских выборах.

Об этом сообщает Reuters.

В то же время, представители Байдена отказались подтверждать эту информацию. Но напомнили о том, что Блумберг официально поддержал экс-вице-президента в марте, после снятия своей кандидатуры с президентской гонки.

Напомним, по данным опроса Reuters/Ipsos, наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на президентских выборах Джо Байден сохраняет электоральное преимущество перед президентом Дональдом Трампом на уровне 8%.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.

Ранее предвыборную гонку демократов покинули все наиболее значимые соперники Байдена, большинство из них уже поддержали кандидатуру бывшего вице-президента.

Поддержал Байдена и 44-й президент США Барак Обама.

Кандидатуру Байдена должны утвердить на съезде Демпартии 17 августа.