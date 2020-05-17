Житель Марьиной Горки: А что тут говорить – мрут люди, как паровозы 3 17.05.2020, 9:41

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Фото: Reuters

Мест для больных COVID-19 в местной больнице не хватает, пациентов кладут даже в ординаторской.

Для зараженных коронавирусом в Марьиногорской больнице выделили 5-этажный корпус. Однако мест не хватает, сообщает «Белсат».

Пациентов кладут даже в ординаторской – говорит медработник этого учреждения:

«Четвертый этаж, насколько я знаю – я раньше там работала – там идут у нас те, кто контактировал. Пятый и третий – те, у кого уже выявленный. А второй – чистая зона. На каждом этаже – сорок и более человек».

По словам работников больницы, ночью приемный покой был переполнен. В реанимации тем временем – около семи-восьми человек. Защитные средства для борьбы с коронавирусом медики имеют, но…

«Одноразовые костюмы, все остальное – они, как, наверное, по всей Беларуси, используются много раз. А так перчатки, очки, маски – все есть», – говорит доктор реанимации Марьиногорской больницы.

Защищают себя масками и перчатками и те, кто приносит в больницу передачи своим близким.

Посетители Марьиногорской больницы говорят:

«У меня здесь лежит отец. Он сам из Руденска, а я живу в Минске. Мои сейчас на карантине, а я не общался – имею право ему возить туалетные принадлежности и все такое».

«Я сам болею коронавирусом. Просто передачу нужно передать. А что тут говорить – мрут люди как паровозы. За неделю только 5 человек в палате. Семьями. Здесь друг, сам умер, сын умер. Жене на почве этого стало плохо с головой».

В Минске коронавирусом заразились трое студентов аграрного университета. Эту информацию порталу «Онлайнер» подтвердил проректор Владимир Позняков. Сейчас из общежития номер один аграрного университета выселяют жильцов второго этажа.

«Я не знаю, почему только второй. Я спрашивал. Мне сказали, что третий и четвертый – остальные этажи – выселять не будут, пока что. Переселять в смысле. Пока только второй», – рассказывает студент ІІ курса БГАТУ Дмитрий Орешко.

Выселенных перевозят в девятое общежитие, что в Боровлянах, да в седьмое – говорят студенты. А вот причину пертурбаций опрошенные нами не знают.

Студенты БГАТУ говорят:

«Я не понимаю, почему нас выселили. Наверное, из-за коронавируса».

«Второй да, а я на третьем-четвертом. Нас тоже должны переселить, как говорят. Сказали переселят – а куда, что, когда – не имею представления».