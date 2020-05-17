Белорусский блогер развенчал мифы любителей СССР о Брежневе 5 17.05.2020, 10:11

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Многие ностальгирующие о «застое» до сих продолжают в них верить.

Так, друзья — сегодня будет большой и интересный пост с мифами про Брежнева, в которые многие любители СССР, а также и обычные граждане продолжают верить. Что интересно — в годы Перестройки и в девяностые годы к Брежневу иначе как к старому маразматику не относились — тогда основная масса народа помнила душные и застойные брежневские времена, когда все развитие страны заключалось в появлении новых орденов и медалей у первого лица страны — Брежнев время от времени награждал сам себя самыми высокими наградами (постепенно превращаясь в подобие новогодней елки) — зато сейчас то тут, то там выспыхивает какая-то "ностальгия" к брежневщине, которую на путинском новоязе называют даже "благословенным застоем" (дополнение к оруэлловским "война это мир", "свобода это рабство"), - пишет белорусский блогер Максим Мирович в своем ЖЖ.

Как руководитель СССР Брежнев был консерватором — он боялся перемен и старался вернуть в стране "сталинские нормы" (которые убрали при Хрущеве) — тем самым отбрасывая страну все дальше и дальше назад. При Брежневе в магазинах были такие же пустые полки, как и в восьмидесятые годы — но по телевизору об этом не рассказывали, предпочитая показывать бесконечные съезды и заседания, на которых то Брежнев награждал ответственных товарищей, то они — его.

Что касается личных характеристик — то Брежнев был достаточно недалеким и малообразованным человеком, который писал с ошибками и часто путался даже в знаниях на уровне школьной программы. При этом, как многие малообразованные люди, был очень тщеславным — любил высокие награды, звания и красивую жизнь с дорогими автомобилями и пышными выездами на охоту со свитой.

Итак, рассказ о гуляющих по интернету мифах о Брежневе, в которые многие (и возможно вы сами) продолжают верить.

1. Брежнев был украинцем

Миф, гуляющий по пабликам любителей СССР, ватников, сталинистов и антизападников — якобы Брежнев был украинцем и в обычной жизни чуть ли не говорил на украинском языке и ходил в вышиванке. Миф этот распространяется с одной простой целью — показать, что никакого геноцида украинцев, голодомора и депораций в СССР не было — мол, украинцы даже на самых высоких должностях были, о чем вы! Это ложная логика, так как например наличие одного еврея в правительстве Гитлера не доказывает отсутствие Холокоста — это вообще никак не связанные между собой вещи.

Действительно, в некоторых старых анкетах национальность Брежнева указана как "украинец", но в графе "национальность" Брежнев писал также и "русский", и "великорос". Именно "великорос" было указано в анкете подробной анкете Брежнева от 1928 года в графе "национальность и родной язык":

Мифы про Брежнева, в которые вы продолжаете верить

Переехав в Москву и начав занимать высокие должности, Брежнев всегда и во всех анкетах писал только "русский". Вероятнее всего, Брежнев не читал украинской литературы и даже не знал украинского языка, его ничего не связывало с украинской идентичностью, и по сути никаким украинцем он не являлся.

2. Брежнев был героическим военным

В годы брежневщины пышным цветом расцвела придворная литература, которая очень льстила Леониду Ильичу — придворные авторы, выпрыгивая из кожи один впереди другого, старались во всех подробностях расписать военные подвиги Брежнева, и если поверить всей этой литературе, то как-то так само собой получалось, что в войне победил единолично Леонид Ильич, и если бы не его чуткое руководство и личное участие — то не видать бы нам победы.

На самом деле Брежнев в армии занимался политотделом — участвовал в мобилизационных и эвакуационных мероприятиях. До 1942 года Брежнев был бригадным комиссаром, а затем — служил в различных политструктурах Кавказского и Южного фронтов. Как писали советские источники — "суть деятельности политработника на фронте — вдохновлять бойцов на военные подвиги и поддерживать высокий боевой дух". То есть по сути Брежнев был обычным политработником, который сам не бегал с автоматом и пулеметом, а лишь подговаривал к этому других.

Впечатление невероятного героизма Брежнева складывалось главным образом из его пиджака, увешанного с ног до головы медалями и орденами — которые производили на советского человека гипнотическое впечатление. На самом деле из громадного списка наград и званий Брежнева всего несколько напрямую касаются Второй мировой войны и вручены ему в те годы, а большинство его наград — обычные юбилейные значки вроде "40 лет вооруженных сил СССР", "50 лет вооруженных сил СССР", "60 лет вооруженных сил СССР", "В память 250-летия Ленинграда" и "В память 1500-летия Киева". Позже сюда добавились значки "Почетный гражданин г. Днепропетровска", "Почетный гражданин г. Тбилиси", медаль "100 лет освобождения Болгарии от Османского ига", медаль "90 лет со дня рождения Г. Димитрова", три золотые звезды "Героя ГДР", Золотая звезда героя Кубы, медаль "20 лет штурма казармы Монкада", орден "Солнце Перу" и орден "Звезда Румынии" 1-й степени с лентой — всего подобных наград у Брежнева было больше сотни. Не хватало только значков "Выхлоп в норме", Мать-героиня" и "Крановщик, работай в каске".

В общем, если подвести итог — на войне Брежнев был обычным политруком и партийным функционером, который быстро начал расти по карьерной политчиеской лестнице. Современники называли Брежнева "полководцем, не выигравшим ни одного сражения, но удостоенного самых высших наград".

3. Брежнев был образованным человеком

Отдельный миф любителей СССР про Брежнева — якобы Брежнев был крайне образованным и начитанным человеком. Подобный же миф ранее распространялся и про Сталина — якобы тот не спит по ночам и прочитывает за каждую ночь не менее 400 страниц текста. Подобные мифы выдумывались для того, чтобы показать — смотрите, страной правят такие образованные и начитанные люди, ну они-то не могут ошибаться!

Мифы про Брежнева, в которые вы продолжаете верить

На самом деле Брежнев был весьма малограмотным и необразованным, и даже писал с грубыми грамматическими ошибками. Владимир Войнович в своих воспоминаниях упоминал о том, что однажды читал записку Брежнева — в одиннадцати строках этой записки было одиннадцать грамматических ошибок. А вот что вспоминал помощник Брежнева А.М. Александров-Агентов:

"Уговорить Леонида Ильича прочитать какую-нибудь интересную, актуальную книгу, что-либо из художественной литературы было делом почти невозможным. И за двадцать один год совместной работы с ним мне не приходилось видеть ни разу, чтобы он по собственной инициативе взял том сочинений Ленина, не говоря уже о Марксе или Энгельсе, и прочитал какую-либо из их работ".

А вот что писал о Брежневе Громыко в своих мемуарах:

"Его знания не отличались глубиной. Неслучайно он не любил разговоров на теоретические темы, относящиеся к идеологии и политике. Последние годы жизни он почти ничего не читал... Однажды в санатории под Москвой я рекомендовал ему книгу о жизни Леонардо да Винчи, даже принес ее. Он обещал прочесть. Но недели через две вернул, сказав: — Книгу я не прочел. Да и вообще — отвык читать".

В этом пункте следует также упомянуть, что все речи для Брежнева писал кто-то другой, Брежнев (особенно в старости) читал по бумажке даже самые простые предложения и не мог без бумажки связать и двух слов.

4. Брежнев был писателем и писал книги

Об уровне образования Брежнева мы уже поговорили в предыдущем пункте, но в СССР существовал еще огромный и отдельный миф о том, якобы Брежнев был великим писателем — его даже награждали всевозможными литературными премиями (для значков которых тщеславный Леонид Ильич подыскивал свободное место на своем пиджаке), а его книги заставляли читать в школах, ВУЗах и на всевозможных "литературных факультативах" при предприятиях.

На самом деле в своей жизни малограмотный Брежнев не написал ни одной книги — это делали за него "литературные негры", имена которых были засекречены — всего над "книгами Брежнева" работало не менее десяти человек — из фамилий называют Александра Мурзина и Александра Бовина, который позже писал для Брежнева многие речи и был автором "брежневской" цитаты "экономика должна быть экономной".

За написанные кем-то другим книги Брежнев стал "молодым писателем" и получил Ленинскую премию по литературе — в дополнение к своему званию генсека и маршальскому званию. Подхалимаж дошел до того, что Брежнева готовились принять в союз писателей под номером один — и только смерть молодого дарования от старости помешала этому намерению.

Истинную "ценность" трудов Брежнева показывает тот факт, что сразу же после его смерти эти книги перестали печатать, и люди массово понесли их сдавать в макулатуру. Сегодня никто всерьез не читает и не обсуждает книги Брежнева, а свое почетное место на полке они занимают разве что у любителей СССР из подвида "профессионал".

5. При Брежневе была стабильность

И наконец, последний и самый главный миф про Брежнева — якобы при нем была какая-то "стабильность". Тут надо сказать, что под самим словом "стабильность" любители СССР понимают порядок казарменного либо тюремного типа — когда все ходят строем, бордюры побелены, подворотнички и личные номера пришиты, а все кто против хождения строем — сидят в концлагере. Это вот как раз "стабильность" брежневского типа.