Врач из Гомеля: Позорище! Костюмы одноразовые месяц уже носим 17.05.2020, 10:32

Белорусским медикам катастрофически не хватает средств защиты.

Врачам в Гомельской областной клинической больнице не хватает средств защиты. Очки и маски приходится покупать самостоятельно, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«В областной больнице Гомеля в приемном покое и рентген-кабинете нет нормальных средств защиты, - пишет нам один из врачей. - Щитки мастерят сами, очки покупают, марлевые маски. Позорище! А про костюмы или комбинезоны и мечтать не приходится. Тем не менее, говорят, что всё у всех есть. Говорить об этом все боятся, чтобы работу не потерять

Из защиты сейчас - кварцевые лампы на коридорах горят, безопасные. Горят круглосуточно для дезинфекции

Костюмы одноразовые месяц уже носим, и маски две недели в прожарку носятся, и перчатки уже чуть ли не по паре на смену, а так «все есть», да. И «запас пополняется».

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