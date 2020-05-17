Стало известно, как встретились первые люди и неандертальцы 17.05.2020, 10:47

Последние находки в пещере Бачо Киро изменили взгляд на эволюцию наших предков.

Современный человек жил в Европе по меньшей мере 46 тысячелетий назад и соседствовал с неандертальцами намного дольше, чем считалось ранее.

К такому выводу пришла группа исследователей во главе с профессором Жан-Жаком Ублэном из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка в Лейпциге, работавших в пещере Бачо Киро в Болгарии, сообщает ВВС.

— Раскопки в Бачо Киро показали, что между прибытием в восточную Европу современного человека и окончательным исчезновением неандертальцев, возможно, прошло 8 тысяч лет, — считает профессор Ублэн.

Это намного дольше, чем три тысячелетия, о которых раньше говорили антропологи, и, по словам профессора, «это дало двум видам намного больше времени на биологическое, культурное и поведенческое взаимодействие».

Пещера Бачо Киро и раньше давала археологам можество ценных находок, в том числе орудий труда и костей, как человеческих, так и неандертальских. Но популярность этого места у ученых сыграла и злую шутку: многие находки были загрязнены материалами из других слоев, что ставило под вопрос их точную датировку.

Проведя новые раскопки с соблюдением всех мер предосторожности, группа Ублэна провела как радиоуглеродный анализ орудий труда, так и анализ ДНК костей и зубов и пришла к выводу, что самые старые из них имеют возраст около 47 тысяч лет.

— Мы имеем дело с самыми древними людьми в Европе, — утверждает Ублэн.

Среди находок оказались и ювелирные украшения из зубов пещерных медведей, удивительно напоминающие подобные изделия последних неандертальцев. По мнению учных, это явно свидетельствует о том, что неандертальцы научились этому у людей, и, стало быть, их контакты были весьма тесными.

— Кто-то скажет, что это просто совпадения, только я в такие совпадения не верю, — говорит профессор Ублэн, напоминая, что имеются доказательства и генетического смешения двух видов. — Невозможно представить, чтобы биологическое взаимодействие между двумя группами происходило без культурных контактов и взаимного обмена опытом.