Коронавирус буйствует в Минске: заражены завод «Интеграл», гимназии и поликлиники 17.05.2020, 10:52

3,726

Жители столицы сообщили о новых очагах COVID-19.

Читатели телеграм-канала "Баста!" пишут о новых очагах Covid-19 в Минске. Заражение распространяется на заводе "Интеграл" и в гимназии №192.

"Минская гимназия №192. У учителя математики двухсторонняя пневмония, госпитализирована на прошлой неделе. До этого у ее родственника был подтвержденный Сovid-19. Страшно ребенка отпускать на занятия", - пишет читатель канала.

"На улице Ротмистрова в Минске очаги в нескольких соседних домах, - сообщает подписчик канала. - К дому №22 приезжал интересный "спринтер" синего цвета: сбоку надпись "техническая", спереди "медпомощь".

Из него в третий подъезд зашли две женщины-медика в защитных комбинезонах с чемоданчиком. Через минут десять вышли и не садясь в машину пошли в полной амуниции по улице в дом №28".

"Знакомая работает в 23-й городской поликлинике на проспекте Рокоссовского. Говорит. что очень много сотрудников - врачей, медсестер, обслуживающего персонала - находятся с короновирусом на больничном. Недавно к ним пришли тесты, которые в течение 15 минут определяют вирус, их используют только для сотрудников поликлиники", - пишет читатель канала.

"Завод "Интеграл" в Курасовщине. Многие заболели коронавирусом в отделе кадров. У сотрудницы муж был на ИВЛ, пошел на поправку, Женщина из отдела маркетинга тоже лежала в больнице. В цехах тоже люди болеют", - сообщает подписичик канала.

Также, по сообщениям читателей канала, очаги коронавируса обнаружены по следующим адресам: Асаналиева, 9, Берута, 22/2, Кольцова, 16, 20, Богдановича, 112, Нестерова, 53, Шаранговича 64.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.