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Китайский эпидемиолог рассказал, как власти Уханя замалчивали правду о коронавирусе

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  • 17.05.2020, 11:16
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Китайский эпидемиолог рассказал, как власти Уханя замалчивали правду о коронавирусе

Ученый первым заявил на ТВ, что вирус может передаваться от человека к человеку.

Местные власти Уханя изначально не желали сообщать всю правду о вспышке эпидемии коронавирса в китайском Ухане в январе. Чиновники преуменьшали опасность нового вируса и не называли точное число зараженных.

Об этом CNN рассказал китайский эпидемиолог, ведущий правительственный консультант по борьбе с эпидемией коронавируса Чжун Наньшань (перевод - unian.net).

Отмечается, что ученый известен в Китае как «герой SARS», за его усилия по борьбе со вспышкой эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году. В 2020 году он возглавил в Китае борьбу с коронавирусным кризисом.

Именно Чжун Наньшань 20 января заявил в эфире государственного вещателя CCTV, что коронавирус может передаваться от человека к человеку. Ранее местные власти Уханя утверждали, что прямых доказательств такой передачи не существует. Чиновники заявляли, что ситуация под контролем.

18 января ученый со своей командой отправился в Ухань, чтобы провести расследование. Уже тогда он получал от докторов и бывших студентов множество сообщений о том, что ситуация гораздо серьезнее, чем говорится в официальных отчетах. «Местным властям в то время не нравилось говорить правду», - отмечает Чжун Наньшань.

Власти хранили молчание, и эпидемиолог предположил, что реальное число зараженных больше, чем сообщается.

Он заподозрил проблему тогда, когда официальное число подтвержденных случаев в Ухане оставалось неизменным на протяжении более чем 10 дней (всего 41 случай). К тому моменту инфекция уже вырвалась далеко за пределы Уханя. Ученый продолжал давить на местные власти с требованием дать ему реальные цифры, хотя они отвечали ему «очень неохотно».

Спустя два дня, 20 января, он сообщил, что в Ухане зафиксировано 198 случаев, в тои числе три летальных. Среди больных – 13 медиков. Тогда именно Чжун Наньшань предложил беспрецедентный шаг – закрыть Ухань, чтобы остановить эпидемию. Город оставался закрытым 76 дней. Тем не менее, эпидемия уже не поддавалась полному контролю и приобрела масштабы пандемии.

По состоянию на 8:00 17 мая в мире зафиксировано 4 635 830 случаев COVID-19 - за сутки подтвердились 92 920 новых эпизодов заражения. Жертвами коронавирусной болезни стали 311 824 человека.


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