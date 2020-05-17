Долги белорусских предприятий побили абсолютный рекорд 7 17.05.2020, 11:31

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Прежние показатели задолженности перекрыты более чем в 2 раза.

Никогда раньше белорусские предприятия не были должны так много денег. Из-за девальвации обязательства компаний всего за месяц подскочили на 15,5 млрд BYN, пишут banki24.by.

На 1 апреля суммарные долги крупных и средних предприятий составили 150 млрд BYN.

Это абсолютный рекорд по размеру обязательств компаний за время ведения статистики. За март 2020 года долги предприятий увеличились сразу на 15,463 млрд BYN. Это тоже рекордное значение. До марта максимальным месячным приростом долга была сумма в январе 2015 года — 7,457 млрд BYN.

Таким образом, прежний рекорд был перекрыт более чем в 2 раза. По прогнозу Минэкономики ВВП Беларуси в 2020 году должен составить 143,5 млрд BYN.

Значит, уже сейчас размер долга предприятий превысил весь потенциальный ВВП за год. Суммарные долги компаний состоят из кредиторки и задолженности по кредитам и займам. Кредиторская задолженность на 1 апреля достигла 56,7 млрд BYN, долги по кредитам и займам — 93,3 млрд BYN.

При этом на предыдущую отчетную дату (1 марта) кредиторка была равна 52,7 млрд BYN, долги по кредитам и займам — 81,8 млрд BYN. Резкий рост обязательств предприятий объясняется тем, что значительная часть долга накоплена в валюте и растет по мере девальвации белорусского рубля.

К слову, девальвация уже привела к огромным убыткам белорусских предприятий. В марте крупные и средние компании влетели в минус аж на 5,048 млрд BYN. Таких больших убытков за месяц не было ни разу в истории ведения статистики.

Самые крупные суммарные долги накопили предприятия Минска — 41,689 млрд BYN. В областях раскладка по долгам была следующей: Брестская — 9,239 млрд BYN, Витебская — 12,716 млрд BYN, Гомельская — 25,155 млрд BYN, Гродненская — 24,293 млрд BYN, Минская — 23,684 млрд BYN, Могилевская — 13,198 млрд BYN.

В разрезе видов деятельности больше всех задолжала промышленность — 73,732 млрд BYN. Внутри промышленности главным должником была пищевая отрасль — 12,690 млрд BYN. Кроме того, крупные долги имели деревообработка и целлюлозники — 9,972 млрд BYN, машиностроение — 7,926 млрд BYN, производители неметаллических минеральных продуктов — 7,208 млрд BYN, металлургия — 6,152 млрд BYN.

За пределами промышленности наибольшие обязательства к 1 апреля накопили сельское хозяйство — 14,218 млрд BYN, строительство — 18,737 млрд BYN, оптовая торговля — 7,912 млрд BYN, розничная торговля — 8,537 млрд BYN, транспорт — 7,267 млрд BYN.