Бразилия по числу зараженных COVID-19 обогнала Испанию и Италию 2 17.05.2020, 11:43

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Все больше людей в стране протестуют против политики президента, отрицающего карантин.

В Бразилии стремительно увеличивается число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. Эта южноамериканская страна уже вышла на четвертое место в мире по данному показателю, уступая лишь США, России и Великобритании, сообщает dw.com.

Только за последние сутки в Бразилии зафиксировано почти 15 тысяч новых случаев инфекции (14 919), сообщило министерство здравоохранения страны в субботу, 16 мая. В результате общее число инфицированных в этой стране достигло 233 142.

При этом в Бразилии, по сравнению с США, Россией и Великобританией, тестируется лишь крохотная доля населения, поэтому реальное число инфицированных, очевидно, значительно выше. Официальное количество летальных случаев вследствие COVID-19 в Бразилии увеличилось на 816 до 15 633.

Протесты против политики Жаира Болсонару

Стремительный рост числа инфицированных в Бразилии, несомненно, усилит давление на президента этой страны Жаира Болсонару, который отрицает опасность, исходящую от коронавируса, отмечает агентство Reuters. Все больше людей протестуют против политики президента.

Болсонару называет коронавирус всего лишь "небольшим гриппом" и резко критикует губернаторов, ограничивших общественную жизнь в своих регионах. Он подчеркивает, что закрытие на карантин магазинов, ресторанов и школ не по силам для экономики Бразилии. В конфликте вокруг мер по борьбе с коронавирусом Болсонару 16 мая лишился уже второго министра здравоохранения за один месяц.