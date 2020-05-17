Вспышка COVID-19 на «Гродно Азот»: заражена почти половина работников 6 17.05.2020, 12:14

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Заболевшим ставят диагноз «ОРВИ».

Вспышка заражения Covid-19 на предприятии "Гродно Азот". Часть сотрудников – дома на больничных, часть работает даже с температурой, сообщает телеграм-канал "Баста!"

"На ОАО "Гродно Азот" в нескольких цехах есть заболевшие. Все электрики нашего цеха заболели", - пишет читатель канала.

"Почти половина работников "Гродно Азот" с якобы ОРВИ, часть работает, даже с температурой, часть – дома на больничных. Официально в нашей газете в интернете пару дней назад писали о том, что около 70-и человек болеет, и из них всего один с пневмонией, но доверия к этой информации никакого нет", - сообщает сотрудник предприятия.

Ранее жители Гродно сообщали о том, что в общежитии ОАО "Гродно Азот" на улице Белуша, 19 подтвердились случаи заражения коронавирусом.

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