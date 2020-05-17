Парад некомпетентности в эпоху пандемии 4 Иван Давыдов, «Сноб»

17.05.2020, 12:28

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Иван Давыдов

Как же все-таки так вышло, что именно эти люди выбились в начальники?

Не понимаю злорадства, с каким некоторые граждане России встречают новости об очередном представителе начальства, подцепившем модную болезнь. Во-первых, злорадство — чувство в принципе скверное и для души разрушительное. А во-вторых, это все ведь только показывает наглядно, с какой безжалостной угрозой мы все — и начальствующие, и обычные — столкнулись. Нет поводов сомневаться, что их тестируют по три раза в день (некоторые этим и сами хвастаются), что за ними наблюдают отличные врачи, что к их услугам — лучшие защитные и профилактические средства. Так уж наше сословное государство устроено. И даже они все равно болеют. Поэтому — обращусь в пустоту, то есть к людям злорадным — подумайте лучше о себе, если сострадать не получается. Подумайте, насколько эта угроза серьезнее для обычного человека.

Вот, к примеру, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел. Похоже, по счастью, не очень тяжело, поскольку находит силы, чтобы раздавать интервью. И хорошо, и пусть выздоравливает, но на интервью внимание обратить все-таки стоит. Есть там один удивительный момент. Если помните, некоторое время назад Песков появился на публике с «блокиратором вирусов» — бессмысленной игрушкой, ни от чего защитить не способной, но продававшейся тем не менее в аптеках. Над Песковым начали смеяться. Песков свой «блокиратор» носить перестал.

Теперь сокрушается: «Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможности своего заражения коронавирусом из-за того, что после внимания журналистов снял «противовирусный бейджик». Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсантъ».

Всем одинаково страшно: и большим государственным людям, и обычным государственным подданным. Никто не знает, как себя защитить. Обычные подданные, если помните, скупали некоторое время назад имбирь. Большой государственный человек спасался от напасти при помощи куска пластмассы.

Но за любовью Пескова к утраченному «блокиратору» просматривается хоть какая-то тень рациональности: «блокиратор вирусов» — это все-таки «прибор», пусть и сделали этот прибор умельцы не для того, чтобы блокировать вирусы, а для того, чтобы извлекать из доверчивых и напуганных людей деньги. Депутаты Государственной думы, движимые все тем же страхом, в науке разочаровались и отступили в дебри потустороннего, туда, где магия и колдовство. От жертвоприношений пока воздерживаются, и на том спасибо.

На неделе выяснилось, что многие из них крепят к пиджакам обереги — «значки с изображением белого креста на черном фоне», способные «отпугнуть коронавирус». История обсуждалась на заседании парламента: некий представитель «Справедливой России» поинтересовался, можно ли ему носить значок клуба собаководов, членом которого он является, если форменные депутатские значки теперь, похоже, не обязательны. И сам спикер Володин объяснил усомнившемуся, что все не просто так.

Пытаюсь представить себе напуганный коронавирус, который, заметив депутата ГД, переходит на другую сторону улицы. Вполне рациональное поведение, кстати, я на его месте поступил бы так же. Даже если бы у депутата не было на лацкане геральдического щита с белым крестом. Просто от греха.

Кстати, — ну, вдруг, читают меня какие-нибудь депутаты — спешу поделиться: у антропологов описаны разные способы борьбы с моровыми поветриями, наверняка не менее эффективные, чем ношение волшебных амулетов. Можно, например, в полночь запрячь в соху голую девицу и опахать на ней то пространство, которое нужно защитить. Дамы в Думе имеются, соху нетрудно позаимствовать в Историческом музее, благо, это рядом. А еще можно голыми ночью бегать вокруг здания Думы и стучать поварешками по кастрюлям. Надеюсь, увидим еще подобные профилактические мероприятия в исполнении депутатов. Выйдет эффектно, а имидж парламента уж точно не испортит. Его вообще ничем не испортишь.

Но давайте от болезни временной (все ведь мы надеемся, что пандемия когда-нибудь кончится) перейдем к болезни вечной. Никакие беды не способны отвлечь государственного человека от главного его занятия — нет, не от расхищения бюджетов, не угадали, это приятное хобби. От поиска и разоблачения врагов, которые пытаются переписать нашу историю, умалить значение героических подвигов предков, тоже наших, и оклеветать современные свершения. Тоже наши.

Официальный представитель МИД при Евросоюзе Владимир Чижов опубликовал к юбилею Победы статью «Выбор всегда остается за вами». Уже и названия достаточно, чтобы не читать, ясно же, что скучно, однако прочесть стоит — ради одного небольшого фрагмента: «Прозвучавшую 5 марта 1946 г. речь на тот момент экс-премьер-министра Великобритании У. Черчилля в Вестминстерском колледже в Фултоне (штат Миссури), на родине Президента США Г. Трумэна, принято считать датой начала “холодной войны”. Однако это не так. Ей предшествовали разработанная британцами еще в 1945 г. операция “Немыслимое”, предусматривавшая планы ведения войны США и Великобритании с СССР, а также американский план “Тоталити”, созданный по личному указанию Г. Трумэна после ядерных бомбардировок японских Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, который предусматривал нанесение ядерных ударов по 17 крупнейшим советским городам и промышленным центрам. В развитие их появился и План главы ЦРУ Аллена Даллеса, целью которого являлось уничтожение СССР методами пропаганды, разобщения национальностей и социальных групп, морального разложения населения».

Американцы, спору нет, народ коварный, британцы тоже не ангелы, но вот только «план Даллеса» даже и фальшивкой не назовешь. Составили его в девяностые плакальщики по Союзу из кусков романа Анатолия Иванова «Вечный зов». Печатали в своих малотиражках и брошюрках, зачитывали на митингах перед десятком сторонников. В 2016-м текст был включен в реестр экстремистских материалов, теперь его даже и процитировать нельзя, а жаль — там есть свои красоты.

Это все, мягко говоря, не тайна, и немного неловко от того, что видному дипломату никто не рассказал, как он со своими рассуждениями немного… как бы это мягко? Ну, скажем, сел в лужу. Статья — на сайте МИД РФ, и упоминание в тексте «плана Даллеса» коллег Чижова, видимо, не смущает. А чтобы замкнуть круг, совместим две темы, поговорим сразу и про болезнь временную, и про болезнь вечную. Две американских газеты — New York Times и Financial Times — выпустили статьи о том, что Россия, возможно, публикует не вполне точные данные о смертности от коронавирусной инфекции. В текстах эксперты анализируют официальную российскую статистику (это важный нюанс) и предлагают свои варианты объяснений того, почему она выглядит так, как выглядит. Возможно, эти объяснения ошибочны, это не важно.

Важно, что весь российский МИД пошел войной на эти две газеты. Их обвиняют в «развязывании очередной русофобской кампании». Требуют опровержений — не поясняя, что, собственно, надо опровергать: официальную российскую статистику или экспертные оценки. Грозят лишить американских журналистов аккредитации. Уже и в ООН пожаловались. Разве что в «Спортлото» пока не пожаловались. Иными словами, все наше дипломатическое ведомство демонстрирует, что вообще не понимает того, как функционирует свободная пресса, и привычно производит на пустом месте смешной позор. Впрочем, откуда бы им знать, как функционирует свободная пресса?

Все эти истории выглядят почти ностальгическим приветом из уютного допандемийного прошлого. Нет в них ничего нового и ничего удивительного. Ну да, депутаты у нас народ диковатый, странный и малообразованный. Привыкли. Дипломаты тоже не интеллектуальностью славятся. И министры, и губернаторы, и прочие чиновники. Всегда так было, дело привычное, главное умение, которое требуется приобрести, чтобы жить в России, — это умение выстраивать свою жизнь так, чтобы она как можно меньше зависела от их действий.

Да, важно еще научиться не думать, почему все так вышло, почему именно эти граждане, увешанные амулетами, нами правят, иначе можно начать сомневаться в себе, а это для сохранения психического равновесия не очень полезно.

Парад некомпетентности в их исполнении — штука почти уже вечная, этот парад никакой пандемии отменить не под силу. Но вот именно теперь и не получается просто, как раньше бывало, встать в стороне. Не получается сострадательно улыбаться, глядя, как маршируют нестройные ряды начальников с оберегами и погремушками.

Потому что именно они управляют страной, которая столкнулась с очень серьезной, и, к сожалению, невыдуманной проблемой. Они принимают решения, от которых мы все зависим.

Как же все-таки так вышло, что именно эти люди выбились в начальники? Загадка, загадка, мы точно ни при чем.

Иван Давыдов, «Сноб»