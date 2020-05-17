Дагестан раскрыл статистику по «пневмониям»: смертность от COVID оказалась выше в 24 раза 2 17.05.2020, 12:57

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Какими окажутся реальные данные по Беларуси?

Министр здравоохранения Республики Дагестан (РФ) Джамалудин Гаджиибрагимов рассказал в интервью блогеру Руслану Курбанову, что в республике по состоянию на 17 мая от "внебольничной пневмонии" умерли более 650 человек, в том числе более 40 врачей.

Интервью размещено в инстаграме Курбанова, сообщает currenttime.tv.

По словам министра, "внебольничной пневмонией" в Дагестане по состоянию на 17 мая болеют более 12 тысяч человек.

По официальным данным, которые приводит, в частности, оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, в республике было выявлено лишь 3280 случаев инфицирования коронавирусом и 27 умерших. Получается, что официальное число всех умерших от COVID-19 меньше, чем число одних только медиков, умерших от "внебольничной пневмонии".

Отвечая на вопрос блогера Курбанова о том, почему коронавирус считается отдельно от пневмонии, Гаджиибрагимов сказал, что "внебольничную пневмонию" выявляет Роспотребнадзор.

"Лабораторными исследованиями по подтвержденным случаям [коронавируса] в республике изначально занимались подразделения Роспотребнадзора. Потом подключились подведомственные Минздраву лаборатории. Но с пневмониями работали только подразделения Роспотребнадзора. Вот поэтому", – отметил министр.

При этом Гаджиибрагимов сказал, что Минздрав республики потенциально считает все внебольничные пневмонии коронавирусной инфекцией "и по ним работаем как с ковидными пациентами".

Гаджиибрагимов также рассказал, что в республиканских больницах с коронавирусом и пневмонией лежат более семи тысяч пациентов, осталось более 1400 свободных коек.

О том, что диагноз "внебольничная пневмония" ставится существенно большему числу людей, чем "коронавирусная инфекция", сообщалось и из других регионов. Недавно, в частности, о цифрах больных внебольничной пневмонией говорил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов – они тоже были в разы выше, чем статистика подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Газета Financial Times 13 мая выпустила материал о том, что настоящее число умерших от COVID-19 в России может быть на 70% больше официально озвученных данных. После этого российские власти начали борьбу с газетой и российскими изданиями, выпустившими заметки на основе расследования FT.

Напомним, что белорусский Минздрав скрывает реальное количество заболевших и умерших от COVID-19 в нашей стране. По данным Charter97.org, в Беларуси заражены вирусом несколько сотен тысяч человек и около 7 тысяч умерло.