«Мазок пришел через 13 дней»: как Барановичи заражают коронавирусом 17.05.2020, 12:59

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Больных с подозрением на COVID-19 выписывают, не дожидаясь результатов теста.

Жителя Барановичей с подозрением на Covid-19 выписали из больницы, не дождавшись результатов теста. Тест был сделан 4 мая, выписали 14 мая, сообщает телеграм-канал "Баста!"

"Имею печальный опыт выполнения тестов на Covid-19, - рассказывает он. - С 4 по 14 мая я находился на лечении в стационаре города Барановичи. Первый мазок на коронавирус был взят 4 мая. Второй – в день выписки, 14 мая. Меня уже выписали из больницы, но результата все еще нет ни по первому мазку, ни по второму.

У мамы первый мазок пришел через 13 дней, отрицательный. После этого был сделан тест на антитела, который показал острое течение инфекции и наличие антител вируса. Но для санстанции этот тест на антитела - не показатель. Маму тоже выписали".

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