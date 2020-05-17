Посла Китая в Израиле нашли мертвым в его резиденции
- 17.05.2020, 13:06
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На месте происшествия работает полиция.
В воскресенье, 17 мая, в Израиле был найден мертвым посол Китая Ду Вэй.
Как сообщает CNN со ссылкой на спикера МИД Израиля, его тело нашли в резиденции дипломата в Герцлии, недалеко от Тель-Авива.
Полиция работает возле резиденции, однако правоохранители пока не дают комментариев. Причина смерти посла не сообщается.
По данным источников ВВС, дипломата нашли мертвым в постели.
58-летний Ду Вэй вступил в должность посла в Израиле в начале 2020 года, за несколько недель до вспышки коронавируса по всему миру. До этого он четыре года занимал должность посла Китая в Украине.