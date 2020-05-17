Размышления у льготного подъезда Леонид Фридкин

17.05.2020, 13:13

1,682

Леонид Фридкин

Здорово у нас «делегируются» полномочия.

Восстановление экономики после кризиса «великой самоизоляции» будет зависеть от того, кто и как поддержал национальный бизнес в трудные времена. Белорусские власти и тут соригинальничали. Настолько, что значительная часть отечественных предпринимателей до сих поре не может понять, в чем, собственно, помощь заключается.

Например, указом от 24.04.2020 № 143 «О поддержке экономики» местным органам власти предоставлено право давать отсрочку с последующей рассрочкой или налоговый кредит по налогам, полностью уплачиваемым в местные бюджеты, и арендной плате за земельные участки, находящиеся в госсобственности, подлежащим уплате с 1 апреля по 30 сентября 2020 г., с погашением в 4-м квартале текущего года – ежемесячно равными долями.

Претендовать на такую помощь смогут только субъекты хозяйствования, занятые в сферах деятельности, признанных пострадавшими от пандемии, а также арендодатели, дающие отсрочку по арендной плате своим арендаторам, Таким образом, многие компании, несмотря на падение доходов из-за общего кризиса, никаких льгот не получат.

В основном, речь идет только о двух налогах – на недвижимость и на землю. То есть данная поддержка адресована лишь тем компаниям, которые не только осуществляют деятельность, включенную в перечень, но и имеют собственное недвижимое имущество.

Получается, что больше всего в отсрочке по налогам заинтересованы арендодатели – она хоть отчасти компенсирует им временную утрату доходов по арендной плате. А если арендаторы подведут или вообще разбегутся, налоги в 4-м квартале все равно придется заплатить.

Кроме того, местные власти могут снизить размер имущественных налогов. Например, по налогу на недвижимость, который предстоит уплатить 22 июня и 22 сентября, по земельному налогу – 15 июля, 15 сентября (по земельным участкам сельхозназначения); 22 мая, 24 августа – по иным земельным участкам и в эти же сроки – по арендной плате за земельные участки.

По налогам с выручки, прибыли, а также по подоходному налогу никаких отсрочек и налоговых кредитов не полагается. Стало быть, малые предприятия, арендующие помещения, большинство турфирм, ресторанов и кафе, небольших магазинов, организаций бытовых услуг, помощи не получат. Правда, отсрочку можно получить и по налогу при упрощенной системе налогообложения. Но если нет выручки, то нет и налогооблагаемой базы. Следовательно, и льгота не понадобится.

Поскольку указ принят только 24 апреля, а вступил в силу 26-го, налоги за I квартал все уже успели оплатить. Так что отсрочку с рассрочкой или налоговый кредит можно получить только по платежам, которые предстоит вносить в мае-сентябре. Но уже в 4-м квартале, когда придется платить за предыдущие полгода и по новым обязательствам, налоговая нагрузка у льготников существенно увеличится. И если экономика не начнет с октября бурно расти, таким предприятиям придется туговато. Ведь обязательным условием получения отсрочки является полная уплата в апреле-сентябре текущих платежей по налогам, в дальнейшем – еще и погашения обязательств в рассрочку. Если по расчетам с бюджетом выйдет заминка, все отсроченные суммы придется уплатить сразу, да еще и с пеней.

Но спасибо и на этом. Остается выяснить, когда и как получить данные льготы. Как разъяснили в МНС, для получения льгот нужно подать заявление установленной формы об изменении срока уплаты налогов в местные органы власти по месту нахождения.

Также субъектам хозяйствования придется представить обоснование целесообразности включения их в перечень категорий плательщиков, которым предоставляются налоговые преференции. Тут уж от руководства компаний зависит, какие аргументы они найдут, чтобы разжалобить чиновников: сокращение выручки, утрата платежеспособности, неплатежи контрагентов. За цифрами и расчетами дело не станет. Вопрос лишь в том, сочтут ли чиновники нужным в них вникать.

Вообще-то в случае ущерба в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы любой субъект хозяйствования может претендовать на беспроцентную отсрочку, рассрочку или отсрочку с последующей рассрочкой по любым налогам на срок не более одного года. Тут хватило бы норм статей 49 и 51 НК – даже без указа № 143. Правда, тогда понадобилась бы экспертное заключение уполномоченного органа о наличии и размере ущерба. Что это за орган – неизвестно, как подсчитать ущерб – тоже. Так что остается уповать на указ № 143 и надеяться, что чиновников устроит картина обвала и разорения, представленная в требуемых обоснованиях.

А если не устроит? Вдруг вместо сочувствия и вожделенного решения об отсрочке, предприниматели услышат тирады о том, что надо крутиться-шевелиться, искать новые возможности и т.п. К тому же, как давеча было заявлено на высочайшем уровне, мировая экономика вот-вот заработает, так что глобальная рецессия отменяется. А поскольку наша экономика, как уверяет премьер-министр, сохраняет управляемость, то не надо паниковать. В придачу, если кто-то заикнется о потере рабочих мест, ему строго напомнят о необходимости заботы о людях, недопустимости увольнений и т.п. Правда, где взять деньги на зарплату и отчисления в ФСЗН, не объяснят.

Первые ласточки поддержки прилетели с Брестчины. Там за 4 дня 15 райсоветов передали райисполкомам право давать субъектам хозяйствования отсрочки с последующей рассрочкой, налоговый кредит. Затем 16 мая к ним добавились еще 4 решения, а также 3 – в Гродненской области. Все решения абсолютно одинаковые. Так что следующие сотни –по оставшимся городам и районам – наверняка будут такими же.

Также в пятницу Витебский облсовет снизил на 2-3 кварталы.«ипэшникам» вдвое ставку единого налога – Это вряд ли сильно их обрадует – если выручка падает на 50-80% или ее вообще нет, налоги платить все равно не с чего.

Здорово у нас делегируются полномочия. Лукашенко сбрасывает принятие решений о поддержке бизнеса местным советам, те отфутболивают их райисполкомам. А вокруг исполкомовских подъездов суетится бизнес с челобитными – в ожидании заветного паса. Но это еще в исполкомах посмотрят – кому пасовать. Даже если право на поддержку по указу № 143 имеется. Решать тут «мэрам» и «губернаторам», которые от избирателей не зависят, а подотчетны только вышестоящим веткам вертикали.

Раздавать налоговые блага чиновники могут точечно, но в соответствии с идеологической установкой: если шевелится – надо помочь. Наличие и интенсивность шевеления определят чиновники на местах – в индивидуальном порядке. Скажем, обвалился экспорт калийных удобрений – надо помочь демпингующему «Беларуськалию». Не летят самолеты – привет мальчишу. В смысле, надо помочь «Белавиа». Не ходит народ в рестораны или барбершопы– тоже привет. В смысле ищите себе другую работу. Любимую-нелюбимую – тут на ромашках гадать нечего. Жрать захотите – найдете. Ну и, заодно, налоги заплатите…

Леонид Фридкин lfriedkin.com