В США обнаружили антитело, способное полностью блокировать коронавирус 7 17.05.2020, 13:27

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Во время лабораторных экспериментов оно останавливало заражение здоровых клеток в 100% случаях.

Ученые Калифорнийской биотехнологической компании Sorrento Therapeutics, похоже, ближе всех подобрались к разработке лекарства, способного эффективно противостоять коронавирусной инфекции. Они утверждают, что обнаружили антитело, полностью блокирующее COVID-19, сообщает Fox News.

Во время лабораторных экспериментов оно останавливало заражение коронавирусом здоровых клеток в 100% случаях. STI-1499 - это целый коктейль из десятка антител, - белка, содержащегося в плазме крови, который выделяют клетки иммунной системы, предназначенного для нейтрализации патогенов. Антитела брались из плазмы крови выздоровевших пациентов.

Коктейль из антител действует как защитный щит для здоровых клеток. Он блокирует вирус от подхода к здоровой клетке до проникновения в нее через шипы.

- Наше антитело будто обволакивает вирус и выводит его из организма, - говорит генеральный директор Sorrento Therapeutics Генри Джи. - Когда антитело препятствует проникновению вируса в человеческую клетку, патоген уже не может выжить. Если он не может попасть в клетку, то не может размножаться. И в конечном итоге погибает.

Разработка антител для лекарственного препарата против коронавируса сейчас проводится сразу в нескольких американских лабораториях, в том числе в Медицинской школе Маунт-Синай В Нью-Йорке. Специалисты Sorrento Therapeutics планируют в ближайшее время объединить свои наработки.

В биотехнологической компании заявили, что могут производить до 200 тысяч лекарственных доз в месяц. Вполне возможно, что препарат против коронавируса может появиться раньше вакцины.

Sorrento Therapeutics подала заявку в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США на одобрение и получение ускоренной лицензии на выпуск препарата, но пока ответ так и не получила. Не исключено, что такая задержка связана с тем, что клинические испытания антитела проходили исключительно в лабораторных условиях, а не в реальных - оно не было испытано на людях, болеющих коронавирусом.