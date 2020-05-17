«Каждый день умирают люди»: COVID-19 поразил города и деревни Брестской области 17.05.2020, 13:33

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Эпидемия обрушилась на регион с новой силой.

Коронавирус поражает деревни и небольшие города в Брестском, Ганцевичском, Ивановском, Лунинецком, Столинском районах Брестской области, сообщает телешрам-канал "Баста!".

"Лунинецкий район, агрогородок Богдановка. Три подтвержденных случая Covid-19", - пишет читатель канала.

"7 мая в Лунинце хоронили двоих мужчин. Первый работал на железной дороге. Второй торговал на рынке. Коронавирус у обоих", - сообщает подписчик канала.

"Новые очаги в Столинском раене Брестской области. Очень много заболевших за сутки в деревнях Струга, Большие Викоровичи, Малые Викоровичи и Ворони", - сообщает житель Столинского района.

В Ганцевичской центральной районной больнице 150 человек лежат с пневмонией. Большая часть - "ковидные". Лежат всех вперемешку. Много привезли из деревень. Полностью заложены две терапии, две хирургии, детское отделение. Каждый день умирают люди, но местная пресса об этом молчит", - пишет читатель канала.

"Из агрогородка Страдечь Брестского района в Центральную городскую больницу Бреста поступило шесть семей с подозрением на коронавирус. Контактов – половина деревни", - пишет житель агрогородка.

"На вчерашний день на лечении в Ивановской Центральной районной больнице было более 200 пациентов с диагнозом "пневмония". Большинство – из деревень района. Только за одни сутки двое умерших", - пишет сотрудник больницы.

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