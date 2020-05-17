Путин оказался слабоват, у него появился серьезный соперник 3 17.05.2020, 13:45

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Дмитрий Орешкин

Политолог рассказал о важных переменах в расстановке сил в России.

Президент России Владимир Путин оказался в дурацкой ситуации из-за коронавируса COVID-19, потому что его вертикаль оказалась неспособна бороться с эпидемией, цены на нефть упали, а вопрос проведения референдума за его "обнуление" повис в воздухе. Но это не означает, что лидер Кремля теряет власть - переворот в ближайшее время Россия не увидит. Но у Путина может появиться серьезный конкурент на ближайших президентских выборах - это нынешний мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом в интервью apostrophe.ua рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин.

- На этой неделе Путин объявил о выходе из карантина. В соцсетях недоумевают – мол, это происходит на пике заболевания. Верное ли это решение?

- Россия вышла на второе место в мире по уровню заболеваемости коронавирусом. Но при большом количестве заболевших (по состоянию на 16 мая COVID заразились более 250 тысяч человек) мы имеем не так уж много умерших (по официальным данным 2,3 тысячи). То есть примерно один процент.

На самом деле, все из-за системы отчетности в России. В США, например, если человек с подтвержденным на коронавирус тестом умер, то считается, что он умер от коронавируса, даже если он умер от сердечного заболевания, рака или несвертываемости крови. А в России, если человек умирает от остановки сердца, то коронавирус не учитывается. Потому количество смертей в России, наверное, в реальности в 2-3 раза выше, что не так уж и много.

Раньше Москва была основным источником заболевших и умерших, а сейчас основная часть заболевших переходит в провинции. Но в Москве сконцентрированы не только вирусы и люди, но кадры и оборудование. В столице можно наладить защиту. А там нет ни кадров, ни инфраструктуры, ни лекарств, ни оборудования. По видимому, ситуация в Москве будет улучшаться, а в России в общем – ухудшаться.

Поэтому Путин очень сильно рискует, объявив о "всплытии" подводной лодки. Есть серьезный шанс, что количество заболевших скоро увеличится, а контролировать этот процесс дьявольски сложно.

- Почему же тогда не продлить карантин с определенными послаблениями, как в Украине?

- У Путина серьезная проблема и очень узкий коридор возможностей. Ему нельзя продолжать тормозить, потому что экономика сядет. Плюс ко всему, еще и нефтяной кризис - денег совсем нет.

С другой стороны, нельзя выходить из карантина, потому что подскочит число заболевших.

Но Путин в этом случае рискнул, взял на себя ответственность, хотя частично свалил ее на губернаторов, сказав им, что они могут выходить из карантина по своему решению. Но если всплеск заболевания случится, ответственность ляжет на Путина.

- Может ли выход с карантина быть связан с референдумом?

- После падения нефти и коронавируса третья проблема – а для Путина она первая – это обновление сроков. Он сам протащил через конституционный суд то, что принять поправки можно только через народное голосование. С каждым месяцем ситуация ухудшается. Люди раздражены. Экономика будет восстанавливаться медленно. Через два месяца экономическая ситуация будет хуже, чем сейчас. Надежда на то, что в дальнейшем ситуация исправится, достаточно иллюзорна.

Поэтому Путин решился раздавать деньги и из этого можно сделать вывод, что он готовится к голосованию по конституции. Правило такое – если хочешь социальной поддержки, дай денег народу за 2-3 месяца до выборов, чтобы он успел ими воспользоваться. А значит, они целятся на июнь-июль.

Вообще, у Путина все варианты довольно тяжелые. Если откладывать референдум – по нему ударят проблемы экономического кризиса, не откладывать – они столкнутся с проблемами эпидемиологического кризиса.

По всей видимости, они хотят сделать это голосование рутинным, незаметным, чтобы было поменьше шума и обсуждения, потому что чем больше шума, тем больше желающих будет голосовать против. Скорее всего Кремль устроит голосование по удаленке, по интернету. Это удобнее – и не важно, что будут летние месяцы и всегда можно будет добавить себе голосов.

- А как в Кремле вообще относятся к коронавирусу?

- Я бы не сказал, что в Кремле стараются очень сильно делать вид, что все в порядке. Путин ведет себя так, как будто он все время на изоляции. Даже на постановочных кадрах по телевизору. Да, он без маски, общается, возможно, с кем-то в индивидуальном порядке, но соблюдает дистанцию. И понятно, что он серьезно относится к этой угрозе и не хочет дергать льва за хвост, старается не заболеть. Но коронавирус такая зараза, которая никого не жалеет.

Дезинфекция самолета, Казань, Россия

Фото: Getty images

Но получилось, конечно, смешно – Путин сказал, что выходим на работу, и на следующий день заболел его пресс-секретарь.

Раньше Путин конструировал ситуацию, а сейчас ее конструируют нефтяной кризис и коронавирус - это связанные друг с другом проблемы, но они не однокоренные. И Путин вынужден приспосабливаться, а это не его стиль. Он обычно любит сам строить для себя выигрышные ситуации.

Наверное, никогда еще Путин не был в такой плохой ситуации с точки зрения электоральных шансов. Но она совершенно не проигрышная. С точки зрения "Левада-центра", уровень поддержки у Путина – 59%. Другой вопрос, что в 2020 году он падает от месяца к месяцу.

- Позиция мера Москвы Сергея Собянина по поводу карантина и коронавируса оказалась жестче, чем у Путина. То он едва ли не распекал президента за недооценку угрозы. А сейчас, когда Путин объявил о выходе из карантина, Собянин предложил свои меры.

- Собянин был вынужден принять на себя ответственность. Потому что Москва - это очень сладкий кусок. Днем в нем живут и работают 15 млн человек, а ночью - это 12-миллионный город.

И если бы Собянин ничего не делал, он бы был подвержен жесткой критике так называемых силовиков, которые хотели бы оттяпать у него Москву, сесть на финансовые потоки, взять под контроль этот крупнейший во всех смыслах хаб.

Да, Собянин наляпал ошибок, самая главная из которых – давка в метро 15 апреля. Но в глазах общественного мнения он оказался мужчиной и тем самым обыграл Путина, который весь этот месяц ни "бэ", ни "мэ".

- Собянин готов идти вразрез с политикой Путина?

- Собянин в рейтинге социального уважения резко оторвался от Путина, и ему это не простят. Ни в том случае, если он победит, то есть его мероприятия окажутся успешными – значит, он затмил первое лицо. И тем более не простят, если он проиграл - и в Москве ситуация начнет ухудшаться.

Другие региональные начальники прикидываются шлангами, мешками, валянками. Они стараются не делать ошибки, а потому ничего не делают.

21 субъект федерации заявил, что он хотел бы использовать собянинские методы контроля за гражданами, цифровые модели. Но в России 85 регионов. Остальные губернаторы понимают, что в Москве сейчас идет достаточно жесткая политическая борьба. В некотором смысле в Москве мы видим двоевластие, и Путин вынужден с этим мириться, потому что у Собянина есть ресурс поддержки в городе, не только среди избирателей, но, главное – среди московских элит.

С другой стороны, Собянин не делает ту ошибку, которую сделал Лужков. Лужков попытался создать партию губернаторов "Отечество - вся Россия", партию региональной фронды. В 1999 году Путин ее уничтожил, присоединив к своей партии "Единство" – и получилась партия номенклатуры "Единая Россия". Кроме того, Совет Федерации, "палата земель" в российском парламенте, где были представлены губернаторы и руководители местных законодательных собраний, очень мешал жить Борису Ельцину. Путин "кастрировал" Совет Федерации, поставив туда своего человека и убрав слишком влиятельных губернаторов.

- И как далеко может зайти противостояние Путина и Собянина?

- Собянин оказался реальной альтернативой Владимиру Путину. Если будут президентские выборы, Собянин, взвесив шансы и поверив в себя, теоретически может стать оппонентом нынешнего президента. Но Путин оппонентов не терпит, он их аккуратно выводит из игры самым разным набором методов.

Правда, у Собянина пока нет серьезных денег и ресурсов, в том числе административных, чтобы с Путиным конфликтовать. Региональные лидеры знают, что их политическое будущее зависит от того, как на них посмотрят в Москве, и что их избиратели сидят в Кремле. Поэтому чтобы губернаторы сбились в стаю и предъявили претензии Владимиру Путину, должен быть другой уровень личной независимости, другой уровень понимания страны. При Ельцине это было возможно, а при Путине - уже нет.

Фото: Getty images

Собянин понимает, что попытка сплотить региональную номенклатуру вряд ли принесет какие-то плоды, потому что большая часть региональных начальников за ним не пойдет – это слишком большой риск конфронтации с президентом.

К тому же, губернаторы привыкли работать в одиночку, они слишком не доверяют соседям. Географ и член президентского совета при Борисе Ельцине Леонид Смирнягин когда-то сказал, что границы субъектов РСФСР были видны из космоса – и этот принцип сохранился до сих пор. Например, Рязань, Тула, Орел, Калужская и Брянская области являются соседями, но они напрямую взаимодействуют с Москвой, не взаимодействуя друг с другом. Через границы этих регионов проехать невозможно – там густой лес, бегают кабаны. Это по сути ничейная земля. И межрегиональной связи практически нет.

Мы видим, что путинская вертикаль не эффективна. Путин не справляется - это правда. Но его вертикаль не под это была заточена. Это вам не западная бюрократия, где власть зависит от населения. Тут население зависит от власти. Оно – это ресурс, который власть использует для достижения своих целей. Сейчас эта вертикаль с названием "коллективный Путин" попала в незнакомую для себя ситуацию. Ведь она задумывалась совершенно для другого.

- Что вы имеете в виду?

- С советских времен система была ориентирована на суперцентрализацию, направленную на изъятие ресурса с территории, а главный ресурс – это рекруты, которых нужно было собрать в Москве и отправить туда, куда государь посчитает нужным.

Но сейчас другая ситуация – люди болеют там, где живут, и ресурсы надо обратно закачивать в регионы. А там не способны их принять. Образно говоря, товарищ Сталин построил пылесос для изъятия ресурсов, а теперь пытаются заставить эту машину распределять ресурсы по всему пространству. Шуму много, грязи много – проку мало.

Даже если бы у Путина действительно было много денег, о чем говорит Алексей Навальный, то ему эти деньги надо тратить на поддержку реальных лоббистских групп – Чемезова, Сечина, Чайки - а не какого-то там населения.

Кроме того, управленцы на местах не умеют распоряжаться деньгами правильно.

У Собянина есть ресурсы и кадры. Он попросил построить госпиталь, ему это сделали за месяц в Новой Москве. А если ты руководитель Владимирской области, тебе надо две недели потратить на то, чтобы выпросить деньги, потом ты должен купить материалы, нанять строительную фирму, купить оборудование, а потом еще должен найти квалифицированные кадры. И все это растягивается на месяцы.

- Может ли коронавирус привести к серьезной перемене конфигурации башен Кремля?

- Чего-то серьезного, то есть государственного переворота, ожидать не приходится. Сейчас будет много недовольных региональных лидеров. Но у них нет смелости и решимости организовать региональную фронду. Думаю, что каждый губернатор и хотел бы какого-то сильного лидера, с которым можно захватить Кремль, но нет того, что Владимир Ленин называл "революционной ситуацией". Ее не видно ни в Кремле, ни около Кремля.

Для реального переворота нужен как минимум раскол в элитах. Вопреки утверждениям учебника марксизма-ленинизма, не народные массы обеспечивают революционную смену режима.

"Народные массы" – это некое пропагандистское клише. Когда есть раскол в элитах, тогда, как правило, контр-элита выводит народные массы демонстрировать свою силу. А старая элита должна принять для себя решение – готова она стрелять в этих людей, или не готова.

Подавление протеста, 20 апреля, Владикавказ, Россия

Фото: Getty images

В 1917 году так было – был сильнейший раскол элит, даже в самой царской фамилии, когда великие князья считали, что император со своей задачей не справляется, не говоря уже про государственную думу, правительство. Все хотели, чтобы император ушел, но воспользоваться этим не смогли. В поддержку советской власти вышли на улицу не народные массы, а организованные элитными группами отряды боевиков.

Так же и в Украине в 2004 году - с одной стороны был Леонид Кучма, с другой – Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко. Во время Евромайдана – Виктор Янукович и, скажем, Петр Порошенко.

Когда есть раскол элит, тогда уличные события имеют смысл и реальны. В таких случаях лояльность силовиков по отношению к действующей власти падает. А Путину лояльны Золотов и его "Росгвардия", и Патрушев (руководитель ФСБ, - "Апостроф") и кто угодно. Да, они друг с другом конкурируют и друг друга ненавидят, но никто из них не выйдет на улицу, как декабристы в 1825 году, и не попытается провести военный переворот, потому что его сразу все другие заклюют. Все друг за другом следят и все докладывают Путину. А он, если чувствует усиление какой-то ветви силовиков, ее подрывает, ослабляет, и всех это, по большому счету, устраивает.

- Но разве российские элиты не видят, что Путин не контролирует ситуацию?

- Видят и понимают, что Владимир Владимирович оказался слабоват. С задачами борьбы с коронавирусом он справляется плоховато. Но никто еще не готов взять на себя ответственность и выступить с альтернативой, тем более среди силовиков, кроме Собянина. Потому я думаю, что ему будет очень тяжело. Ему должны оторвать голову, потому что он поднял эту самую голову, в крайнем случае, предложил альтернативу путинскому режиму. Но особой поддержки я не наблюдаю.

Путин находится в дурацкой позиции, но я не вижу альтернативного вождя, способного его оттеснить. Это не значит, что его нет. Это значит, что он где-то скрывается. Понятно, что это не человек по фамилии Навальный, потому что силовики его поддерживать… не готовы. Во всяком случае, большая их часть. Я не исключаю, что некоторая часть спецслужбистов рассматривает его как "своего" человека. Но большого запроса на нового лидера пока нет.

Повторюсь, Путин теряет, и быстро теряет. Но другого пока не видать. С другой стороны, если какая-то отчаянная головушка выйдет и организует военный переворот, то при благоприятном стечении обстоятельств можно перехватить власть. Но Путин очень внимательно за этим следит. У него за каждым ярким военным стоят два-три неярких чекиста, которые следят и стучат.

- И, все таки, чего ждать России?

- Состояние экономики будет ухудшаться. ВВП упадет где-то на 7%. Состояние будет хуже, чем прогнозирует МВФ, и продлится дольше, потому что нет альтернативных институтов в экономике. В России основа – это нефтяной бизнес, который сейчас чувствует себя плохо и вряд ли он поднимется быстро. Другие секторы в России недоразвиты.

Надеяться на V- образный отскок ( сильно упали - быстро поднялись) оснований нет. Скорее всего, это будет L-образный процесс – быстрое падение и довольно долгая депрессия. Для Путина это очень плохо - его популярность будет снижаться.

Понимаете, с точки зрения Москвы Путин не справляется. Но с точки зрения абсолютного большинства региональных начальников и даже регионального избирателя, Путин - плохой, слабый, неудачливый, но другого нет. В их голове.

Может народное восстание произойдет через год-два, но не через месяцы. Народ еще не на грани. А элиты себя очень осторожно ведут. Они понимают, что Путин принимает не очень эффективные решения, но на его месте они вряд ли продемонстрировали бы себя лучше.

А Собянина с точки зрения Путина надо уничтожить, потому что он опасен для всего путинского коллектива. Если его не уберут, значит ситуация не совсем подконтрольна Путину. Но это мы увидим уже в течение ближайших месяцев, к сентябрю будет более-менее понятно.

Жду судьбоносное голосование за "обнуление" Путина. Думаю, ему удастся протащить эту "картинку" и остаться при власти, несмотря на потерю популярности.