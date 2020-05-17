Версия Минздрава: 29 650 случаев заражения коронавирусом в Беларуси 5 17.05.2020, 13:49

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По данным независимых СМИ, эти цифры существенно занижены.

Минздрав насчитал 29 650 зарегистрированных случаев коронавируса в Беларуси и 165 смертей от него.

По данным независимых СМИ и блогеров, эти цифры существенно занижены и не соответствуют реальному положению. По альтернативным подсчетам, в Беларуси корона вирусом заражены несколько сотен тысяч человек и около 7 тысяч умерло.

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