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Версия Минздрава: 29 650 случаев заражения коронавирусом в Беларуси

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  • 17.05.2020, 13:49
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Версия Минздрава: 29 650 случаев заражения коронавирусом в Беларуси

По данным независимых СМИ, эти цифры существенно занижены.

Минздрав насчитал 29 650 зарегистрированных случаев коронавируса в Беларуси и 165 смертей от него.

По данным независимых СМИ и блогеров, эти цифры существенно занижены и не соответствуют реальному положению. По альтернативным подсчетам, в Беларуси корона вирусом заражены несколько сотен тысяч человек и около 7 тысяч умерло.

Предлагаем вам ознакомиться с интерактивной картой заражений COVID-19 в нашей стране от Telegram-канала «Баста».


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