«Не помню, чтобы раньше он чем-нибудь болел»: белоруска пытается спасти отца с COVID-19 1 17.05.2020, 14:13

56-летний житель Сморгони находится в реанимации и может быть подключен к аппарату ИВЛ.

Ивану Францевичу 56 лет, он живет в Сморгони и работает системным администратором в «Сморгоньгаз». В начале мая у него поднялась температура. Еще через пару дней она достигла 39,5, после чего мужчина решил позвонить в скорую. Сейчас он в реанимации, врачи планируют подключать его к аппарату ИВЛ. Дочь пытается спасти отца и срочно ищет донора плазмы, пишет onliner.by.

— Никаких хронических заболеваний у папы нет, и я вообще не помню, чтобы он когда-нибудь чем-нибудь болел. Кроме вырезанного очень давно аппендицита, — рассказывает Маргарита Вешторт. — Когда поднялась высокая температура, в скорой сначала посоветовали выпить жаропонижающее и подождать пару часов, но потом они все же приехали. Укололи ему жаропонижающее и уехали, сказав, что завтра придет врач.

Пришла не участковый врач, а студентка. Она выписала таблетки, сказала приходить в поликлинику в понедельник и ушла. Папе было плохо, и мы добились, чтобы ему сделали КТ. Оно показало двухстороннюю пневмонию. Потом его все же положили в больницу, это было 8 мая.

В переоборудованном под прием «ковидных» больных детском отделении Сморгонской больницы папа пролежал неделю, в четверг, 14 мая, его перевели в реанимацию и дали кислород. Лучше ему не становится, и врачи говорят, что будут подключать к аппарату ИВЛ. Плазма с антителами переболевшего могла бы помочь папе. Мы хотим в это верить.

У Ивана Францевича II группа крови с положительным резус-фактором. По словам Маргариты, врачи предложили искать донора самостоятельно, так как официально они запрос делать не могут, поскольку результат первого теста был отрицательный.

— Сейчас папе сделали второй тест, но результат будет только в понедельник (предыдущий делали неделю). У него двухсторонняя пневмония, и он лежит в больнице города Сморгонь. Очень прошу помочь, — говорит Маргарита. Связаться с ней можно по телефону +375 33 333 29 10.