Польские города начали праздновать столетие со дня рождения Иоанна Павла II 17.05.2020, 14:22

Фото: PAP/Łukasz Gągulski

Торжественные мероприятия проходят на родине Кароля Войтылы, а также в Кракове, Люблине и Ченстохове.

В родном городе Иоанна Павла II Вадовице в Малопольском воеводстве начались торжества по случаю 100-летия со дня его рождения. Город украшен бело-красными и бело-желтыми (ватиканскими) флагами, во многих окнах домов жители выставили фотографии папы-поляка, сообщает «Польское Радио».

Немало поляков приехали семьями в этот день в родной город Кароля Вотылы, - говорит пресс-секретарь Краковской архиепархии о. Лукаш Михальчевский. «Вадовице в течение всего дня приглашают индивидуальные паломничества. Из-за пандемии коронавиурса мы не можем организовывать больших мероприятий», - пояснил о. Лукаш Михальчевский.

В местной базилике Представления в храме Пресвятой Девы Марии состоялось праздничное богослужение, которое возглавил краковский митрополит архиепископ Мирослав Ендрашевский. В нём приняли участие спикер Сейма Эльжбета Витек, вице-спикер Сената Марек Пенк, а также представители городских властей Вадовице.

Спикер Сейма Эльжбета Витек и архиепископ Мирослав Ендрашевский открыли также мемориальную доску Иоанна Павла II.

В понедельник, 18 мая, в день рождения Кароля Войтылы, состоится тождественная сессия городского совета Вадовице и совместное пение «Барки», любимой песни папы-поляка, а на главной площади Рынок будут выпущены 100 голубей. Будет также праздничный торт, который передадут в дом престарелых.

Мероприятия по случаю 100-летия со дня рождения Иоанна Павла II проходят и в других городах, особенно связанных с папой-поляком – в Кракове, Люблине, Ченстохове, а также по всей Польше, самые главные из них транслируют Польское телевидение и радио.