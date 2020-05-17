Как бы выглядел полет прозрачных ракет: завораживающие видео 17.05.2020, 14:29

В необычном ролике представлены четыре типа космических аппаратов.

В сети появилась потрясающе реалистичная анимация, которая иллюстрирует, что происходит внутри ракеты во время запуска и в моменты, когда отделяются ступени, пишет popmech.ru.

Представлено четыре типа космических аппаратов. Слева направо:

Сатурн V — сверхтяжелый аппарат из США, используемый НАСА между 1967 и 1973;

Космический челнок НАСА, завершивший работу в 2011 году;

Falcon Heavy — сверхтяжелое транспортное средство от SpaceX;

Космическая стартовая система SLS — будущая ракета НАСА — космический «лифт», создана в 2011 году.

Цветами на видео обозначены различные типы топлива:

Красный — высокоочищенный керосин RP-1, похожий на реактивное топливо;

Оранжевый — жидкий водород (LH2), распространенное ракетное топливо, используемое НАСА. Водород сначала охлаждает сопло ракеты, а затем воспламеняется от окислителя;

Синий — жидкий двухатомный кислород (LOX) — тот самый окислитель для жидкого водорода в ракетах.

Несмотря на то, что и Falcon Heavy от SpaceX, и Saturn V используют усовершенствованную версию керосина на первой ступени сжигание этого вида топлива наносит ущерб окружающей среде. В атмосферу выбрасывается огромное количество углекислого газа. Смешивание водорода и кислорода для производства энергии и воды — перспективная альтернатива керосину. Трудность в том, что плотность жидкого водорода низкая. Это ведет к увеличению объема топливного отсека. В НАСА проблему временно обошли, снабдив ракету двумя дополнительными ускорителями по бокам корпуса.