Коронавирус «косит» чиновников и работников предприятий в Гомельской области 17.05.2020, 14:38

Местные жители сообщают о тревожной ситуации и новых очагах инфекции в регионе.

Читатели телеграм-канала "Баста!" пишут о новых очагах коронавируса в Гомельской области. Заболевшие есть на предприятии "Гомсельмаш", в Лельчицком райисполкоме, школах и детских садах в Добруше.

"Родственник работает на "Гомсельмаше". Вчера звонил отцу, рассказал, что несколько человек заболело. Никто масок не носит, мер не предпринимает. Боится заболеть сам", - пишет читатель канала.

"Муж работает на предприятии "Ока" в Жлобине. Позавчера не вышел на работу мастер брикетного цеха, у него подтвердился Covid-19, семья на карантине. Предприятие не обрабатывали, все продолжают работать в прежнем режиме. Было распоряжение неделю назад носить маски, выдали по три штуки самодельные. Их почти никто не носит, толстые резинки натирают уши", - сообщает подписчик канала.

"Очаг заражения коронавирусом обнаружен в Лельчицком райисполкоме. Несколько работников – на самоизоляции", - пишет читатель канала из Лельчиц.

"Хочу сообщить о вспышке Covid-19 в городе Добруше Гомельской области. Вирус обнаружен у вахтёра средней школы №5 на улице Гоголя, 25. С 18 мая школу закрывают на карантин. Также закрывают на карантин детский сад №1, по адресу улица Хлуднева, 6.

Про ситуацию в городе никакой информации в сети нет при том, что вся страна полыхает от вируса. Все тщательно скрывается, и все молчат. Ситуация очень тревожная, много людей на изоляции, каждый день по городу ездит много скорых. Районная больница на карантине. Многие дети, которые пошли в школы, уже на больничном. В сельсоветах района также были вспышки Covid-19, людей увозили в Гомельскую больницу", - сообщает подписчик канала из Добруша.

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