«Роснефть» несет серьезные убытки 17.05.2020, 14:43

Эксперты рассказали о причинах пике нефтяного гиганта.

Российский нефтяной гигант «Роснефть» завершил первый квартал текущего года с чистым убытком в 156 млрд рублей, сообщили накануне СМИ со ссылкой на данные по МСФО (международный стандарт финансовой отчетности). Это случилось впервые за последние восемь лет, сообщает «Голос Америки».

По мнению экспертов, в силу негативной рыночной конъюнктуры провал в квартале был предсказуем, однако масштаб бедствия едва ли не вдвое превысил прогнозы специалистов, а общий размер задолженности компании взлетел с 3,828 до 4,228 триллиона рублей. При этом долговая нагрузка «Роснефти» и вовсе составила 4,888 триллиона рублей (67 млрд долларов).

Ранее глава компании Игорь Сечин также заявил, что с учетом состояния нефтяного рынка «Роснефти» придется уменьшить капитальные затраты с 950 до 750 млрд рублей. По его словам, это требуется, чтобы «сохранить финансово-экономическую стабильность» нефтяного гиганта.

Невыгодная конъюнктура, неумелое прогнозирование и кабальный договор с Китаем

Член Совета по внешней и оборонной политике РФ Сергей Цыпляев отмечает два основных фактора, повлиявших на убытки «Роснефти».

«Прежде всего, сильно поменялась конъюнктура рынка, – сказал он в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки». – Надо учитывать, что цена нефть ушла в глубокий минус, она в районе $30 за баррель, а то и меньше. То есть, тот товар, который еще недавно продавался по шикарным для нефтяников ценам, сегодня продается по очень низким».

Сергей Цыпляев

Вторая причина, по мнению эксперта, в проблеме управления нефтяным гигантом. «Игорь Сечин – большой прогнозист, – иронизирует эксперт. – Мы помним его заявления 2008 года о том, что нефть уже никогда не упадет ниже $100 за баррель. И его же заявление о том, что мы должны вести себя как великая энергетическая держава, не подписывать никаких договоров с ОПЕК, показать американцам их место на общемировом энергетическом рынке. И вообще – Россия должна влезть в ценовую войну, которую она, конечно же, выдержит. Собственно говоря, результат всего этого мы и наблюдаем».

При этом член СВОП напоминает, что «Роснефть» не впервые испытывает финансовые проблемы: «Но каждый раз, когда вставал вопрос об убытках, компания выживала, поглощая более успешных конкурентов. Вначале съели “Сибнефть”, потом “ЮКОС”, затем пришло время “Башнефти”, и за этот счет все предыдущие проблемы куда-то девались. Но есть очень серьезная позиция, которая теперь может оказаться неподъемной. Мы заключили договор с Китаем на поставку нефти, при этом Пекин заплатил по твердым ценам заранее. И эти деньги потрачены на развитие и решение других задач. А сейчас мы порядка 20 лет должны поставлять нефть в Китай, ничего не получая взамен».

Этот контракт лежит на плечах «Роснефти» тяжелейшим грузом, подытожил Сергей Цыпляев.

Эффективность для российских госкомпаний – не первоочередная задача

Экс-министр экономики России Андрей Нечаев думает, что все нефтяные компании мира сейчас переживают непростые времена. На его взгляд, «Роснефть» здесь не исключение.

«Разумеется, она уязвима в смысле цен на нефть, – констатировал он в интервью Русской службе «Голоса Америки». – Но к тому же у нее гигантская долговая нагрузка, и обслуживание кредитов обходится компании очень дорого. Потому что многие инвестиционные проекты финансировались за счет заемных средств. Плюс большие потери в Венесуэле, пусть их частично государство и компенсировало, выкупив венесуэльские активы. То, что Игорь Сечин не является эффективным менеджером в классическом смысле этого слова, факт. Однако в данном случае сюда добавились еще и разные объективные обстоятельства».

Андрей Нечаев

К тому же «Роснефть» никогда не ставила в качестве приоритетной задачу быть эффективной, заметил Андрей Нечаев: «Ее руководство решало политические задачи, в том числе по поручению президента и согласованию с ним. Не забывая при этом, конечно, и про собственное благополучие. В “Роснефти” скандально высокие для нашей страны цифры выплат топ-менеджерам, особенно с учетом того, что это госкомпания».

Как представляется экс-министру экономики, президенту и его ближайшему окружению психологически гораздо проще, понятнее и удобнее руководить госкомпаниями, чем косвенными методами регулирования воздействовать на малый и средний частный бизнес.

«Поэтому общей тренд последнего времени был на огосударствление экономики, но повышение роли госкомпаний. Сейчас у нас практически в каждом секторе ключевую роль играет государственная или подконтрольная государству компания. Другой вопрос, насколько это все оправдано и справедливо. С моей точки зрения, нет», – резюмировал экономист.

«Роснефть» из-за мании гигантизма потеряла еще и в капитализации

Аналитик нефтегазового сектора Михаил Крутихин считает, что главной причиной убытков «Роснефти» стали ее гигантские долги. По его оценке, у нефтяного гиганта рекордное для российских компаний соотношение прибыли к чистому долгу в плане отрицательных показателей.

Михаил Крутихин

«“Роснефть”, чтобы укрупниться, заняла гигантские суммы – в основном у китайских банков, но были и другие заимствования, – добавил он в комментарии «Голосу Америки». – И делалось это ради поглощения вполне эффективных частных компаний. В ущерб российской нефтяной отрасли раздули государственный пузырь, как выяснилось, весьма неэффективный. А «Роснефть» из-за мании гигантизма очень сильно потеряла еще и в капитализации. Общая стоимость компании с учетом стоимости ее акций гораздо меньше, чем капитализации любой их тех структур, которые она когда-то поглотила».

Так что к печальному итогу «Роснефть» привели нерациональные цели и неадекватность руководства, констатировал аналитик. «Разумеется, падение цен здесь также сыграло свою роль, – признает он. – Но оно не в последнюю очередь произошло из-за позиции главы гиганта. Господин Сечин сам навредил своей компании, когда выдвигал аргумент в пользу того, чтобы хлопнуть дверью перед ОПЕК+».

Государству такая деятельность компании, естественно, не выгодна, однако здесь вступает в силу иная логика, в соответствии с которой мандат Игоря Сечина на руководство «Роснефтью» недавно продлен еще на пять лет, заключил Михаил Крутихин.