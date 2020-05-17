«Три дня поставили капельницы и сказали: выписывайся по собственному желанию» 17.05.2020, 14:50

Фото: dpa

История минчанки с неподтвержденным COVID-19, которую положили в «грязное» отделение больницы.

Минчанку с неподтвержденным Covid-19 положили в "грязное" отделение больницы, вместе с зараженными, а через три дня отправили домой, требуя подписать заявление об отсутствии претензий, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"12 мая меня приняли в приемный покой 3-й городской клинической больницы Минска, - рассказывает наша читательница. - Снимок показал двухстороннюю пневмонию. Естественно, взяли мазки из носа и рта, ответ надо ждать три дня.

Таких как я сначала должны госпитализировать в терапевтическое отделение и начинают лечение. Если через три дня тест придет положительный, переводят в "грязное" отделение, где все с коронавирусом! Если отрицательный, то переводят в другое терапевтическое и продолжают лечить.

Меня же сразу отвели в "грязное" отделение, то есть туда, где у всех Covid-19 и начали лечить. 14 мая пришел ответ. Тест оказался отрицательным! Мне три дня поставили капельницы и сказали: "Выписывайся по собственному желанию, подпиши вот такой бланк".

Я категорически отказалась подписывать, но на меня еще давили! Сейчас дома продолжаю лечение. 18 мая придут брать повторный мазок".

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