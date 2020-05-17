Вирус бьет Лукашенко под самый дых Виктор Горбачев

17.05.2020, 15:09

Эпидемия вскрывает многолетний нарыв на теле государства.

Он уже есть. Он тут. И давно. Этот вирус. От него уже не отвертеться и мимо нас он не пройдет. Размахивая руками и словами его не прогнать. И кто бы что не говорил, мол он тут не летает, все глупости. Летает. И не просто - во всю. С большой скоростью. Беда летает. И вы знаете, как это не прискорбно звучит, но! Если бы его не было, то стоило бы "пригласить" в гости. Но он залетел сам. Чтобы вскрылся весь нарыв на теле государства.

Вот уж как 25 лет этот нарыв и вся гниль не желает лечиться и отваливаться от здорового организма. Не петиции, ни призывы "уходи" с митингами, бесчисленные "выборы", забастовки, голодовки и прочие возмущения и сопротивления - нарыв все продолжает творить свое гнилое дело. Да, разваливать государство и личность. Все человеческие качества превращать в труху.

Вот я и говорю. Вирус творит "чудеса". Снимает маски. Выбивает почву из-под ног у этой диктатуры. Открывает их истинное лицо и всю сущность. 25 лет они прятались и маскировались, скрывались за красивыми словами, речами и обещаниями. И бац! Все рушится. В один миг.

Вирус бьет под самый дых. Знает именно куда и как бить - в рейтинг Лукашенко. Он приближается к плинтусу. Вся страна видит что власть снова врет. И, если раньше на многое закрывали глаза и махали руками, то теперь все видно как на ладони. Они говорят, а на деле все не так. Весь интернет забит фактами правды и реалиями. Горе и беда перед нами и рядом. А власть все на своем. Мол, мы «все контролируем»… А на деле? Он и его окружение снова обещают. Много, и даже больше обычного. МРТ и КТ у нас есть и работает! Тесты делаются чуть ли не всем и сразу. А народ-то видит. Снова обман. Обман на слезах и человеческих жизнях. На каждом шагу ложь, вранье и обещалки.

Да уж. Вирус испортил правителю его любимое и единственное занятие, которым он прикрывался все это время правления - обещать и врать. Потому что одно дело - врать про «победы в экономике, спорте, медицине и его выборах», а другое - видеть ситуацию в реальности. Разговоры полностью разошлись с реалиями и действительностью. Каждый гражданин в стране сейчас может заглянуть в свой холодильник, посмотреть по сторонам, открыть кошелек с зарплатой в 500 условных, спросить у соседа за жизнь, заглянуть на кладбище, хороня при этом родных или близких и твердо сказать: ложь и пустые обещания кругом!

Все не так. Вирус «победил». Он, как неожиданное нападение врага, вскрыл всех и все. Как война - показал лицо тех, кто в кресле. Народ брошен под «пули и танки» в свободное плавание. Сами! А рулящие продолжают лгать и делать «умные» рожи.

Вирус нанес огромный удар по рулящим. Они не готовы быть открытыми и быть вместе с народом. Они сами с собой. Но! Вирус оказался сильнее. Он прокрался к ним в тыл и бьет по ним. Показывает гнилое.

Власть проигрывает. Но они спешат. Спешат закрепиться в своих креслах при помощи «выборов». Ибо, если дальше откладывать их - то будет разгромное поражение и провал. Они зазывают опять на участки. Им не важно, что беда рядом и стоило бы лечить и спасать в первую очередь граждан страны. Но им важнее не это. Субботники. Парады. И свои «выборы». А там, гори все синим пламенем. Совесть и честь? А это что такое?

Однако, коронавирус не испугать силовиками, указами и декретами. Ему не страшны угрозы Лукашенко. С ним надо бороться не ложью и обещаниями, а по-серьезному и по настоящему. А к этому власть не привыкла.

«Раны» на теле страны надо лечить, а не залечивать чуть-чуть. Нарыв надо вскрывать и чистить. Обязательно. С больным управлением нам не по пути. Иначе - полная деградация и смерть.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»